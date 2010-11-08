-BAYRAMDA TOPLU ULAŞIMA %50 İNDİRİM İSTANBUL (A.A) - 08.11.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olmasına oy birliğiyle karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bugün AK Parti ve CHP grubu ile grubu bulunmayan diğer siyasi partilerin meclis üyelerince verilen ortak önergede, 16, 17, 18, 19 Kasım tarihlerinde kutlanacak olan Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olması istendi. Önergede, İETT'ye bağlı otobüs ve metrobüs, İDO'ya bağlı şehir hatları vapurları, Ulaşım AŞ'ye bağlı tramvay, hafif metro, metro ve füniküler araçlarıyla gerçekleştirilecek hizmet projesi kapsamında, akaryakıt giderlerinin Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanabilmesi için anlaşma yapılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a yetki verilmesi talebinde bulunuldu. Mecliste, teklif karar olarak oylanan önerge, oy birliğiyle kabul edildi.