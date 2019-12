-Bayramda tatil ve eğlence bir arada ANKARA (A.A) - 15.10.2011 - Kurban Bayramı'nda yurt içinde veya yurt dışında tatil yapmak isteyenler için birçok seçenek bulunuyor. Yerli turistleri ağırlamaya hazırlanan oteller, ünlü sanatçıların sahne alacağı programlara ağırlık verirken seyahat acenteleri çeşitli ödeme kolaylıklarıyla her bütçeye uygun tatil imkanı sağlıyor. Etstur Yurt içi Turlar Müdürü Selim Suat Özbek, Kurban Bayramı'nda Antalya, termal bölgeler ve İstanbul yakın çevresinin ilgi gördüğünü söyledi. Bayramda talebin yurt içi ağırlıklı olacağını düşündüklerini dile getiren Özbek, ''Mevsim itibariyle Antalya ilgi görecektir. Ürün yelpazesinin genişliği, her keseye, her zevke hitap eden alternatiflerin üretilebilecek olması talebi bu yönde etkileyecektir. Yoğun kış mevsimi öncesi misafirlerimizin son bir deniz ve güneş tatili yapmak isteyeceklerini umuyoruz'' dedi. Özbek, Antalya'nın yanı sıra Marmaris, Bodrum ve Kuşadası'nın ilgi gören diğer tatil merkezleri olarak öne çıktığını bildirdi. Kültür turları açısından da uygun bir dönem olduğunu ifade eden Özbek, ''Misafirlerimize Kapadokya, Pamukkale, Mersin bölgesini kapsayan Kilikya turu, İstanbul yakınlarını düşünenler için Safranbolu ve Eskişehir turlarını öneriyoruz'' diye konuştu. Kıbrıs'ın deniz ve güneş tatili isteyenlerin vazgeçilmezi olduğunu kaydeden Özbek, şunları söyledi: ''Neredeyse hemen hemen tüm otellerde sanatçı galaları var. Volkan Konak, Funda Arar, Nilüfer ve Serdar Ortaç bayramda Kıbrıs'taki otellerde sahne alacak sanatçılardan. Antalya'daki bazı otellerde de Sertap Erener, Mustafa Ceceli, Funda Arar, Kubat, Hüsnü Şenlendirici, Candan Erçetin ve Deniz Seki sahneye çıkacak. Yurt içi turlarda 17 Ekim'e kadar geçerli erken rezervasyon kampanyalarımız var. Son haftalara kalan misafirlerimiz, istedikleri tesislerde yer bulmakta güçlük çekebilir.'' Özbek, Kasım ayı başına denk gelen Kurban Bayramı tatilinde, termal otellerin de önemli bir alternatif olduğunu belirtti. -''Son dakikacı tatilciler yer bulma sorunu yaşayabilirler''- Odeon Tours İç Pazar Müdür Akın Akar Aksu da Antalya, Güney Ege bölge otelleri ile yakın bölge ve termal otellerde kişi başı 50 ila 450 TL arasında tatil alternatifleri bulunduğunu söyledi. Kültür turlarının da revaçta olduğunu dile getiren Aksu, Kapadokya, Beypazarı, Düzce-Yedigöller, Karadeniz, GAP, Batı Karadeniz'in öne çıkan destinasyonlar olduğunu belirtti. Otellerde yer sıkıntısının Kurban Bayramı'nda da yaşanabileceğini ifade eden Aksu, ''Bunun sebebi özellikle Ege bölgesi olmak üzere, otellerin yüzde 30-40'ının 31 Ekim'de kapanacak olmaları. Bu nedenle son dakikacı tatilciler yer bulma sorunu yaşayabilirler'' dedi. -''Vizesiz destinasyonlar ilgi görüyor''- Prontotour Pazarlama Müdürü Sarp Özkar, bayramların resmi ve özel sektörde çalışanların tatilini en rahat yaptığı dönem olduğunu söyledi. Türk tatilcilerin bayramlardan birinde yurt dışı ve yurt içi seyahat planı yaptığını vurgulayan Özkar, ''Bu nedenle birçok tur operatörü ve otel de o dönemlere özel erken rezervasyon indirimleri ve birbirinden güzel tatil önerileri sunuyor'' diye konuştu. Ramazan Bayramı'nın yaz aylarına yakın olması nedeniyle yıllık izninde deniz, kum, güneş tatili yapanların büyük kısmının Kurban Bayramı'nı beklediğini ifade eden Özkar, şöyle devam etti: ''Bu nedenle Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda yaşanan hareketliliğin 2 katına yakın bir artış bekleniyor. Biz de tatil severlere dünyanın hemen her kıtasına alternatifli tur programları hazırladık. Mısır, Dubai, Uzak Doğu, İspanya gibi sıcak ülkeler tercih ediliyorken, mevsimsel olarak daha soğuk İtalya, Budapeşte ve Prag'a da beklentilerimizin üzerinde bir taleple karşılaştık.'' -''Gemiyle Karayipler turu''- Bayramda ılıman bir tatil yapmak isteyenlere, deniz güneş kum tatilinin yanı sıra gemi turlarını da önerdiklerini anlatan Özkar, ''Gemiyle Karayipler turumuz rağbet görüyor. Ayrıca Ege-Adriyatik gezisi de tatilcilerin gözdeleri arasında. Misafirlerimize mutlaka bir gemi seyahatini tecrübe etmelerini öneriyorum'' dedi. Vizesiz turların son yıllarda yoğun ilgi gördüğünü belirten Özkar, şunları kaydetti: ''Bayramda vize almakla uğraşmak istemeyen önemli bir kitlenin var olduğunu ve vizesiz olması nedeniyle Balkanlar'a, Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerini tercih edeceklerini bildiğimizden çokça ve alternatifli programlar hazırladık. Üstelik vize alınmadığından kişi başı 100 avro gibi paranın tatilcinin cebinde kalması söz konusu. Vizesiz turlar da bu bayram her zamanki gibi en çok satış yapacağımız tur paketleri arasında olacak.''