Bayramda, sonbahar tatili fırsatı

İki hafta sonunu da birleştirebilenlere yurt içinde 10 günlük Karadeniz, Gap ve Kapadokya, yurt dışına çıkacaklara Amerika ve Uzak Doğu turları var. Arife akşamı tatile çıkacaklara yaklaşık 12 farklı seçenekte 6 günlük, önce aile ziyareti yapıp, sonra tatile gitmek isteyenlere de bayram sonu başlayan 4 günlük turlar öneriliyor.



On bir ayın sultanı ramazan yaklaştı, bir yandan oruç için hazırlıklar yapılırken, diğer yandan şimdiden 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında olacak Ramazan Bayramı'nda ne yapılacağı sorusu akıllara geliyor. Tur operatörleri de mevsim ve tatil süresi açısından, tatil için iyi bir fırsat olarak gördükleri bayrama yönelik şimdiden tur seçenekleri oluşturmaya başladı. Hatta bazı turların duyuru yapılmadan dolduğu belirtiliyor.



Farklı gün ve seçenekte turlar



Etstur Kültür Turları Müdürü Serdar Eşmeli'nin verdiği bilgiye göre, bayramın tamamında tatil yapmak isteyenlerden, akraba ziyaretleriyle tatili aynı anda aradan çıkarmaya çalışanlara, vatandaşlar, farklı günleri kapsayan toplam 40 ayrı tur arasından seçim yapabilecek.



İki hafta sonunu birleştirebilenler için, 10 günlük Karadeniz, Gap ile Kapadokya, Kilikya ve Antalya'yı kapsayan ''Cennetten Tarihe'' ve Kuşadası, Pamukkale, Konya ve Kapadokya'nın gezildiği ''Büyük Anadolu'' adlı turlar var. Bu turlarda, vatandaşlar 6 veya 7 tarihî ve turistik

mekânı gezebilecek.



Arife akşamı tatile çıkmak isteyenlere de yaklaşık 12 farklı seçenekte 6 günlük turlar öneriliyor.

Bu turlar arasında, Büyük Anadolu ve Cennetten Tarihe'nin yanı sıra, Kapadokya-Galatya (Çorum-Hattuşaş), Klikya-Kapadokya turları var.



Ayrıca, Antakya'dan Antalya'ya boydan boya tüm Akdeniz bölgesinin gezildiği ''Büyük Akdeniz'' turu ile Hatay, Adıyaman ve Diyarbakır'ı kapsayan kısa Gap turu da bölgeyi daha önce görmeyenler için iyi bir izlenim oluşturacak nitelikte.



Ege bölgesini kapsayan turlarda da Kuşadası-Pamukkale turunun yanı sıra, kuzey Ege'yi görmek isteyenlere Çanakkale'den çıkıp, Ayvalık, Çeşme ve İzmir'e gelen turlar tavsiye ediliyor. Bunun yanında, hep yaz aylarında gittikleri Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'nin sonbaharını merak edenler için güney Ege turları var. Bayramı tatilde geçirmek isteyenlere arife akşamı yola çıkılan veya aileyi ziyaret edip sonra kaçamak yapmak isteyenlere de bayramdan sonra başlayan 4 günlük turlar sunuluyor.



Bu turlar da Galatya, Kilikya, Kapadokya, Bitinya, İyonya, Pamukkale, Likya, Karya, Misya ve Bodrum gibi destinasyonlara yönelik olacak;ayrıca, Kapadokya'ya 27 Eylülden 5 Ekime kadar her gün, iki-üç gece konaklamalı turlar var.



Bazı turlar, ilân etmeden kapandı



Jolly Tur Acenteler ve Satış Müdürü Murat Kuduzcu da bayram için tur programlarının şimdiden hazır olduğunu bildirdi.



Bayram için ciddi anlamda düzenlenmiş kültür turları bulunduğunu belirten Kuduzcu, bayramı 10 güne çıkaracaklar, ''iyi organize edilmiş'' GAP turlarını öneriyor. Her zaman revaçta olan Kapadokya ile Ege-Akdeniz turları da sonbahar tatili için uygun bir fırsat olarak görülüyor.



Bayramda yurt dışına çıkmak isteyenlere de birçok tur seçeneği bulunuyor.Bayramın sunduğu ''uzun tatil'' imkânını birçok kişinin değerlendirmek istediğini belirten Kuduzcu, bu nedenle, bayramda özellikle yurt dışına turların ilgi göreceğini söyledi. Kuduzcu, ''Doğu ve Güney Amerika, Uzak Doğu turları revaçta. Heyecanlı ve istekli bazı konuklarımız var, özellikle uzun turlarda. Onları henüz afişe etmeden sattık, Doğu Amerika turunu ilân etmeden bitirdik'' dedi. Kuduzcu, şimdiden Antalya için de ciddi rezervasyon talepleri olduğunu bildirdi.



Dünyanın her yerine seyahât



Kuduzcu'nun verdiği bilgiye göre, bayramda, dünyanın hemen her yerine seyahât imkânı var.

En fazla seyahatin olması beklenen Avrupa'ya bir hafta süreli Budapeşte-Prag-Viyana, Belçika-Lüksemburg-Hollanda ve Roma-Venedik-Floransa üçlü turları olacak. Bunun yanında, 3-4 gün tatil yapabileceklere, tek destinasyona yönelik seneçenekler de sunuluyor. Bunlar arasında, Budapeşte ve Prag'ın yanında, Amsterdam, Paris, Roma gibi şehirler ile Yunanistan ve Mısır

gibi ülkeler var.



Ayrıca, hava sıcaklıklarının uygun olması nedeniyle Dubai turları da bayram için öneriliyor. İsteyenler, kombinasyonlu Japonya-Güney Kore, Hindistan-Nepal, Kamboçya-Vietnam gibi Uzakdoğu turları yapabilecek.



Moskova-St. Petersburg da ''beyaz geceleri'' görmek isteyenler için.Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların, vize işlemlerini son güne bırakmamalarını tavsiye eden Kuduzcu, en az bir hafta öncesinden gerekli evrakları tur operatörlerine vermeleri gerektiğini söyledi.



Kuduzcu, vizeyi ihmâl eden vatandaşların, son dakikada tatile çıkamama gibi durumlarla karşılaştıklarını, tatil plânı yapanların bu tür üzücü durumlarla karşılaşmalarını istemediklerini vurguladı.