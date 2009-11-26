Bayram'da sise dikkat

T24 - Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde yağış beklenmediğini belirterek “Arife günü ve bayram süresince Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sis görülecek” dedi.



Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar düzenlediği basın toplantısında bayramda yurt genelindeki hava durumuyla ilgili bilgi verdi.



Bugün: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu çevreleri yağışlı. Diğer yerler az bulutlu olacak.



Yarın (Bayramın ilk günü): Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Türkiye’nin batısı ile kuzeydoğusunun parçalı ve çok bulutlu, diğer yerler az bulutlu olacak.



Bayramın ikinci günü: Yurdun batısı parçalı bulutlu. Diğer kesimler az bulutlu.



Bayramın üçüncü ve dördüncü günü: Yağış ve hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Sis durumu: Bugün (arife günü) ve bayram boyunca Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde sisin etkili olacak. Çağlar, “Vatandaşlarımıza, gece ya da sabah saatlerinde sisin etkili olduğu saatlerde yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Bir konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Sisle beraber özellikle büyük şehirlerde, kömür kullanılan yerlerde hava kirliliği oluşuyor. Bu durumlarda yaşlılarımızın ve çocuklarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını tavsiye ediyoruz” dedi.



Sıcaklıklar: Bayram süresince sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. Ankara’da en yüksek 13, en düşük sıfırın altında 1 derece, İstanbul’da en yüksek 16, en düşük altı derece, İzmir ’de ise en yüksek 20, en düşük sekiz derece olacak.