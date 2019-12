Bayramda sinema keyfi

Fragmanlar için tıklayın

Bu hafta sonundan itibaren uzunca bir bayram tatili bekliyor herkesi. Bu tatilde kalan vakitlerini ne yaparak geçireceğine karar verememiş kişleri için sinema en uygun alternatiflerden biri olabilir. Bu haftadan itibaren vizyona girecek olan filmler ve konuları;Bülent işbilen’in yönetmenliğinde; Haldun Boysan, Didem Erol, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Atilla Sarıhan, Osman Gidişoğlu, Erdal Tosun, Salih Kalyon, Bülent Şakrak, Atilla Arcan, Züleyha Karyağdı oyuncu kadrosuyla hazırlanan filmin konusu;Uluslararası terörist Deşifre,Pentagon'dan bir virüs çalar ve bu virüsü Türkiye'de toplanan NATO zirvesinde su şişelerine enjekte eder. İnsanların başkalaşmasına sebep olan virüs delegelerin bazılarının kadın, bazılarının da ağaca dönüşmesine sebep olur.Bu olayı çözmek için de ajan k9 ve seksi ortağı Ayşe Kosovalı görevlendirilir.Hellboy filminin devamı olan Hellboy II: The Golden Army bu hafta vizyona girecek olan filmler arasında. İkinci filmi de Guillermo Del Toro yönetiyor.Mike Mignola'nın çizgi romanından uyarlanan filmde Ron Perlman,Selma Blair ve Doug Jones'u izleme fırsatını yakalayabilirsiniz. Filmin çekimlerine Macaristan' da başlanmış ve 72 milyon dolarlık bütçesi ile bu ülkede çekilen en pahallı film olma özelliğini kazanmış. Efsaneler alemi Dünya'yı yönetmek için insanlığa karşı bir ayaklanma başlatır, bunun üzerine Hellboy ve takımına dünyayı bu isyankar yaratıklardan kurtarmaktan başka çare kalmaz.Fred Willard’ın başrolün üstlendiği filmin yönetmeni Andrew Staton.Kendisine uzayın derinliklerinde yuva arayan genç bir robot Wall-E’nin öyküsü anlatılıyor. Yalnız başına kalan Wall-e çöp yığınlarının arasında dolaşıp yeni şeyler keşf ederken aslında bir anda hayatının aşkı Eve ile karşılaşır. Animasyon macera sevenler için ilginç bir alternatif olabilir.Mathieu Kossouitz’in yönettiği film; Maurice Georges Dantec'in “Babylon Babies” isimli romanından uyarlanan film, Toorop adlı bir paralı askerin mafyanın verdiği talimatla Aurora adındaki bir kadını Rusya'dan alıp New York'a götürüp burada bir tarikata teslim etmesini anlatır.Toorop,bu kızın mesih olma potansiyeline sahip bir organizma taşıdığıını öğrenince bu durum farklı bir boyut kazanır. Filmin oyuncuları arasında; Jamel Debbouze, Charlotte Rampling, Gérard Depardieu, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Lambert Wilson, Jérôme Le Banner, Mélanie Thierry, Chris Astoyan, Mark Strong yer alıyor.Yönetmenliğini Jon Avnet’tin üstelendiği filmin konusu; New York polis teşkilatında 30 yılı aşkın bir süredir çalışan iki ortak David Fisk ve Thomas Cowan emekli olmaya hazırlanıyorlardı. Ancak emekli olmaadan önce kendilerine son bir görev daha verirlir.Kadın ticareti yaparak kötü ün yapmış birinin cinayetini araştırmak üzere çağırılırlar.İki ortak, hukuki sistemin açıklarından yararlanarak yasa dışı yollardan huzuru sağlamaya çalışan ve suçluları kendi yöntemleri ile cezalandıran bir seri katilin izini sürmeye başlar. Oyuncularından bazıları ise şöyle; Carla Gugino, Brian Dennehy, Robert De Niro, Al Pacino, Donnie Wahlberg, Dan Futterman, John Leguizamo, Frank John Hughes, Brett Granstaff, Quinton Aaron, Katie Chonacas, Shirly Brener.Michelle Monaghan filmde, teröristler tarafından kapana kıstırılıp, suikast düzenlemeye hazırlanan bir terör hücresine katılmaya zorlanır. Bu nasıl bir olay ve kimler tarafından yapılmaktadır bir bilinmezdir...Yönetmenliğini D.J. Caruso’un üstlendiği filmde Shia LaBeouf, Billy Bob Thornton, Anthony Mackie, Rosario Dawson, Ethan Embry, Michael Chiklis gibi isimler rol alıyor.