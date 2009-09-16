Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz

Ramazan Bayramı'nda otoyollar ve boğaz köprülerinin ücretsiz olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, 19 Eylül 2009 Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak 22 Eylül 2009 Salı günü saat 24.00'a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden ücretsiz yararlanacak.



Kararda, 20 Eylül 2009 Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 22 Eylül 2009 Salı günü saat 24.00'a kadar belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılacağı da belirtildi.

