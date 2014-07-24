Bayramda oteller doldu, tatil bölgelerinde boş yer kalmadı

Bayram tatilinde 1 milyondan fazla kişinin tatile çıkması bekleniyor. Taleplerde yüzde 80 artış görülürken, Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Didim gibi bölgelerde otellerde boş yer kalmadı. Yaklaşık 25 bin kişi ise turlarla yurt dışına gidecek.

Burak Coşan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmesiyle birlikte tatillerini bayram ve bayram sonrasına bırakan tatilciler, otellere 'bayram ettirdi.’ Ertelenen tatillerle birlikte yüksek sezon olması nedeniyle yabancı turistlerin de Türkiye’deki otellere çok yoğun talep gösterdiğini ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, artık otellerde bayram dönemi için boş yer kalmadığını söyledi.

Talep yüzde 80 arttı

Bu bayramda en çok talebin yurtiçine geldiğini ifade eden Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan, tatilcilerin yüzde 80’inin bu bayramda yurtiçi otel tatilini seçtiğini söyledi. Erkan, "Otellerde ki doluluklar yüzde 100’lere ulaşmış durumda. Çok az otelde sınırlı sayıda oda kaldı. Tatillerini bayramla birleştirenler uzun tatil planlarken, misafirlerimizin bir kısmı da 26–30 Temmuz tarihleri arasında tatilini yapacak. Yarı yarıya denebilir” dedi.

Geçen yıla kıyasla bazı destinasyonlarda yüzde 100’e yakın artış söz konusu olduğunun altını çizen “En çok artış kültür turları ve yurtiçi otel tatillerinde görülüyor. Genel ortalamada da geçen yıl bayram dönemi konaklamalarına göre bu yıl yüzde 80 civarı artış var” dedi.

Son odalar satışta

Ege ve Akdeniz otellerinin bayramda önemli ölçüde dolduğunu belirten Coral Travel & ODEON Tours İç Pazar Müdür Vekili Mehmet Kamçı, "Özellikle Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Didim bölgelerindeki oteller doluluklara ulaşarak çok önceden satışa kapandı. Akdeniz’de ise halen satışı devam eden sınırlı sayıda otel var" dedi. Bayram dönemi yurtiçi ve yurt dışı paket programlarında da tam doluluğa ulaştıklarını söyleyen Kamçı, “Şu günlerde bazı turlarda son koltukları satıyoruz. Yurtiçi kültür turlarında da Karadeniz Turları ve Ege&Akdeniz ve Lykia programları rağbet görüyor. Yurtdışında ise Avrupa başkentleri, yaz aylarında serin olan Kuzey Avrupa ve İskandinavya Turları ile gemi turları talep alıyor" dedi.

1 milyon kişi yollara düşecek

Geçen yıl bayram döneminde 7 bin 500 kişiyi ağırladıklarının altını çizen Kamçı, “Bu yıl talep artışı ile birlikte bu sayının 10 bini geçmesini bekliyoruz. Toplamda tur şirketleri ile yurtiçinde seyahat edecek tatilcilerin sayısı 200-250 bini bulacaktır. Toplamda kendi seyahat edeceklerle birlikte Ramazan Bayramı’nda 1 milyona yakın turistin hareket halinde olacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

25 bin kişi turla yurtdışına

Yurtdışına olan talebi değerlendiren Prontotour Satış ve Pazarlama Müdürü Sarp Özkar ise asıl olarak Kurban Bayramı'nda yurtdışına çıkışların daha fazla olduğunu kaydetti. Özkar, "Yaz aylarında genelde yurtiçi tercihi daha fazla oluyor. Yurtdışına gidecekler daha çok Ekim ayındaki Kurban Bayramı'nı tercih ediyor. Bunda tur operatörlerinin aldıkları uçak koltuklarının yazın yüksek olması koşulu da etken. Ayrıca zaten Haziran-Temmuz’da seyahat alışkanlığını kazanmış Türk tatilci, bütçeleri açısından araya biraz zaman koyarak Kurban bayramını değerlendirmeyi daha uygun görüyor diye düşünüyoruz. Zira son 3-4 senedir yaz ayı ortlamalarımızın çok üzerinde satış rakamları yapamıyoruz" dedi.

Özkar, şöyle devam etti:

"Örneğin Ağustos’ta 8 bin kişiyi yurtdışına çıkarırken, bayramın aynı aya denk gelmesi ile 11-12 bin kişiyi yurtdışına götürüyoruz. Halbuki Kurban bayramı veya geçmiş bayramlarda sadece bayrama özel satış 8 bin -10 bin kişi aralığında gerçekleşiyor. Bu nedenle yaz içine giren bayramlar sektör için genel olarak bir handikap.

Sadece yurtdışı tur paketiyle Türkiye’den Ramazan bayramı için yurtdışına gidecek kişi sayısının 25 bin kişi olacağını düşünüyorum. Bunun 5 bin kişisini biz götüreceğiz."

Özkar, en çok tercih edilen ülkelerin İtalya, Orta Avrupa (Budapeşte-Viyana-Prag), Balkanlar, İspanya ve Benelüks ülkeleri olduğunu ayrıca vizesiz olması nedeniyle Balkanlarda Belgrad-Saraybosna ile Makedonya turlarının da ilgi gördüğünü kaydetti.

