Bayramda öpüşmeyin, tokalaşmayın!

Sonbaharın gelmesiyle mevsimsel hastalıkların başında yer alan nezlede artış görülmeye başlandı.



Özel Sivas Anadolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Alparslan Bayyozgat, sonbahar aylarının ilk günlerine denk gelen Ramazan Bayramı'nda nezleye karşı vatandaşlara "Öpüşmeyin ve tokalaşmayın" çağrısında bulundu.



Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Alparslan Bayyozgat, nezlenin virüslerin sebep olduğu bir hastalık olduğunu ve acil tedavi gerektirmediğini belirterek, "Nezleye genellikle rhinovirüsler adı verilen bir virüs türü neden olur. Vatandaşlar nezle belirtileri olan boğazda kaşıntı hissi, sık hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akması, balgamsız öksürük, hafif ateş, iştahsızlık, hafif ishal ve huzursuzluk gibi belirtileri kendilerinde hissediyorlarsa kendilerine dikkat etsinler.



Özellikle bayramda akraba ve dostları ile yakın temasta bulunmasınlar, kesinlikle öpüşmesinler ve tokalaşmasınlar" dedi. Dr. Bayyozgat, "Ateş 38.5 derecenin üzerindeyse, nefes darlığı varsa, yeşil veya sarı renkte balgam çıkıyorsa, nezle eğer kuluçka süresi olan 14 günde geçmediyse mutlaka en kısa zamanda uzman doktora başvurmalı" diye konuştu.



Eller sık sık yıkanmalı



Dr. Bayyozgat, nezle olan hastalarımızın öksürürken ve hapşırırken kirlenen ellerini sık sık yıkamaları gerektiğini, bu şekilde virüsün yayılmasını en az seviyeye indirilebileceğini vurgularken, bayramlaşma sırasında yakınlarımıza bayram hediyesi vermek yerine nezle verebileceğimizi anlattı.



Bayyozgat, hastalıktan korunma yöntemlerini şu şekilde sıraladı:



-Bol sıvı gıda alınmalı

-Hastalığı yaymamak için başka kimselerden uzak durulmalı

-Gereğinden fazla giyinmekten kaçınılmalı

-Kesinlikle sigara içilen ortamlardan uzak durulmalı

-Ağrı ve ateş için ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar kullanarak ve dinlenerek bu kuluçka dönemi atlatılabilir.





