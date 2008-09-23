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Yaşam

Bayramda ölene defin bedava

Konya Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci günü ölen kişinin defin işlemlerini ücretsiz yapacağını açıkladı

23 Eylül 2008 03:00

Konya'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü ölen kişinin defin işlemleri ücretsiz yapılacak.

Mezarlıklar Vakfı Genel Başkanı Muammer Bağcı, 9 yıldır dini bayramların ilk gününde ölenlerin defin işlemlerini ücretsiz yaptıklarını, uygulamanın bu yıl da devam edeceğini söyledi.

Konya Mezarlıklar Vakfı Genel Başkanı Muammer Bağcı, “Ramazan ve Kurban bayramlarında insanlar masrafa giriyor. Bayramda yakını ölen kişi, bir de cenaze masrafı yapmak zorunda kalıyor. Maddi gücü olmayanları masraftan kurtarmak ve insanların acısını hafifletmek için tüm işlemleri üstleniyoruz. Bayramın ilk günü ölen kişilerin cenazelerinin yıkanması, kefenlenmesi, mezar yerinin kazılması ve gömülmesi gibi işlemleri, vakıf çalışanları yerine getiriyor” dedi.

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