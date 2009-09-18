Bayramda nasıl beslenmeliyiz?

Bayramı hastane yerine evde geçirmek için yeni beslenme düzenine ayak uydurmanız ve özellikle bayramda yediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor...



Ramazan ayı süresince açlığa alışan ve beslenme alışkanlıkları değişen insan metabolizması, bayramın gelişiyle birlikte yeni beslenme düzenine alışmakta güçlük çekiyor ve bu durum değişik sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Diğer bir değişle; bayramın gelmesiyle birlikte sürekli yeme eğilimine bağlı olarak kişide mide, kalp-damar hastalıkları ve tansiyon gibi pek çok hastalığa zemin hazırlanmış oluyor. Alman Hastanesi’nden Diyetisyen Esra Aran, bayramı hastane yerine evde sıcak bir ortamda geçirebilmek için uyulması gereken beslenme kurallarını şöyle sıraladı:



Adaptasyon sorunu yaşanıyor



Ramazan süresince öğün sayıları azalmakta, gündüz beslenme alışkanlığı, yerini gece beslenmesine bırakmaktadır. Mide böylece uzun süreli açlığa alışmaktadır. Ancak, bayramın gelmesiyle birlikte bir gün gibi kısa bir sürede kişi normal yaşantısına ve beslenme düzenine geri dönmek zorunda kalmaktadır. Adaptasyon sorunu yaşayan insan metabolizması, bu nedenle değişik sağlık sorunlarına karşı daha riskli bir hale gelmektedir.



Pek çok hastalık kapınızı çalabilir



Ramazan ayının bitimiyle birlikte midedeki aşırı yüklenme sonucu pek çok sorunla karşılaşılmaktadır. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi sonucunda uzun vadede kişide bazı ciddi sağlık sorunları oluşmaktadır. Uzun süreli açlığa alışan bir kişi, doğal olarak bayramda sürekli yeme eğiliminde olacaktır. Ancak, bayram mönülerinin genellikle tatlı ağırlıklı olması, kişilere başta kilo artışı olarak dönebileceği gibi, bu kilo artışı beraberinde diyabet, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon gibi riskleri de getirebilmektedir. Ayrıca, hazımsızlık, mide yanması, gaz şikayetleri, kusma, ishal, kabızlık, mide-barsak hastalıkları, reflü gibi şikayetler de beslenme alışkanlıklarının değişmesi sonrasında görülebilen diğer rahatsızlıklardır.



Beslenme alışkanlığımızı yenilemeliyiz



Oruç sonrasında kişiler mutlaka yeni beslenme alışkanlıkları edinmelidirler. Peki bu nasıl olmalıdır? Sahura kaydırdığınız kahvaltı öğününü yine normal saatine çekmeliyiz. Hem öğün sayısını, hem de içeriğini birlikte arttırmamalıyız. Öncelikle öğün sayısını, sonra da içeriğini yavaş yavaş arttırmalıyız. Ayrıca, aşırı yemekten kaçınmalı ve gün içinde düzenli sıvı alımına özen göstermeliyiz. Bu tavsiyeler, oruç sonrasında bizlerin yeni beslenme düzenine adaptasyon sürecini daha da kolaylaştıracaktır.



Bayramda sağlıklı beslenme kuralları



*Güne kahvaltı yaparak başlayın, kahvaltıyı kesinlikle atlamayın

*Azar azar ve sık yemek yemeyi tercih edin

*Sıvı alımına dikkat edin ve günde yaklaşık 2-3litre su için

*Ağır hamur tatlıları yerine kalorisi daha düşük sütlü tatlılar tüketin

*Şerbetli tatlılar yerine, sütlü tatlıları ya da meyveleri tercih edin

*Bayram ziyaretlerinde yemekten önce tatlı, çay-kahve tüketmeyin

*Alkollü ve gazlı içecekler yerine; ayran, limonata, taze sıkılmış meyve suyu gibi sağlıklı içecekler tercih edin

*Barsak hareketlerinin düzenlenmesi amacıyla sebze ve meyve tüketimini artırın

*Kızartmalar yerine ızgara, fırında ya da haşlama yöntemi ile pişirilmiş yemekler yiyin

*Et tüketiminde beyaz etin ağırlıklı olmasına önem verin

*Bayram için hazırlanan değişik türde ve tatta besinleri karıştırmadan tüketin

*Özellikle bayram ziyaretlerinde sunulan şeker, çikolata ve hamur işi tatlıları çok dikkatli tüketin, yenilen miktarı göz önüne alın ve bu tür besinlerin çok miktarda enerji içerdiklerinden kilo alımına neden olabileceğini göz önünde bulundurun

*Sağlıklı yaşamın en temel kurallarından biri olan fiziksel aktivitenin arttırılması anlamında günlük yürüyüşler yapın

*Çok hızlı yemek yemeyin, yediklerinizi çok iyi çiğneyin

*Metabolik sorunları olan hastalar şeker, tansiyon,böbrek hastalığı, karaciğer sorunu olan, mide barsak problemi olan hastalar bayramda beslenmelerine daha çok dikkat etmeliler

*Bayramlaşmaya gidildiğinde çikolata, şeker, hamur tatlıların alımında miktar konusuna özen gösterin

*Yemeklerinizi sıvı yağ veya mümkünse zeytinyağı ile pişirin.





