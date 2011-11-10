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Bayramda meydana gelen trafik kazaları ANKARA (A.A)

10 Kasım 2011 19:54

-Bayramda meydana gelen trafik kazaları ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü, bayram tatilinde meydana gelen bin 491 trafik kazasında 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 173 kişinin yaralandığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5-9 Kasım tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına ve sonuçlarına yer verildi. Buna göre, tatil süresince bin 491 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 61 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 173 kişi yaralandı.

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