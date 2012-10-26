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Yaşam

Bayramda maganda kurşunu: 2 ağır yaralı

Adıyaman ve Malatya'da, maganda silahından çıkan kurşunla yaralanan Alı Koldaş ve Leyla Kalkan'ın durumları ciddiyetini koruyor. Polis olaylarla ilgili soruşturma başlattı

26 Ekim 2012 23:03

Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde akrabalarıyla bayramlaşmaya giden 10 yaşındaki Aslı Koldaş, kavga edenlerin tabancasından çıkan mermiyle başından yaralandı. Kanlar içerisinde kalan küçük kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Benzer bir olay Malatya'da da yaşandı; bir anne ile 1,5 yaşındaki kızı yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta karşı karşıya gelen Uçar ile Köse aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine kimliği saptanılmayan bir kişi üzerinde taşıdığı tabancayla rastgele sağa sola ateş açmaya başlayınca, olay yerinde akrabalarının evlerine bayramlaşma için gitmekte olan 10 yaşındaki Aslı Koldaş’ın başına 1 mermi isabet etti.

 

Bayram magandaları 10 yaşındaki kızı yaraladı

 

Başına isabet eden mermiyle kanlar içerisinde kalan ve olduğu yere yığılan küçük kız, ilk olarak ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale ardından Aslı Koldaş Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyatta alınan küçük kızın hayati tehlikesi devam ederken, polis kavgaya karışan ve küçük kızın yaralanmasına neden olan saldırganların yakalanması için arama çalışmalarına başladı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürdürülüyor.

 

Yolda yürüyen anne ve kızına silahlı saldırı

 

Melekbaba Mahallesi'nde yaşayan Leyla Kalkan (32), kucağında 1,5 yaşındaki kızı Melisa ile akraba ziyaretine giderken, henüz belirlenemeyen bir nedenle M.T'nin silahlı saldırısına uğradı.

Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralanan anne ve kızı, vatandaşların bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başına saçma isabet eden 1,5 yaşındaki Melisa, buradaki müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Melisa'nın yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Olayın ardından araçla kaçan zanlı M.T. ile yanındaki A.T'nin yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelilerin kaçtığı otomobilin gidebileceği güzergahlarda tedbir aldı. Zanlıların yakalanması çalışmaları sürüyor.

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