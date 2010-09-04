-BAYRAMDA, KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ ANKARA (A.A) - 04.09.2010 - Ramazan Bayramı süresince, köprü ve otoyol geçişleri ile belediyelerin toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 8 Eylül 2010 Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 12 Eylül 2010 Pazar günü saat 24.00'a kadar otoyollar ve Boğaz köprülerinden geçişlerden ücretsiz yararlanılacak. Karar uyarınca, 9 Eylül 2010 Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 11 Eylül 2010 Cumartesi saat 24.00'e kadar belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmeti de ücretsiz olacak.