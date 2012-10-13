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Yaşam

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

13 Ekim 2012 14:13

Kurban Bayramı süresince otoyol ve boğaz köprülerinden geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla, 24 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 30 Ekim 2012 Salı günü saat 07.00'a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden yararlananlar ile 25 Ekim 2012 Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 28 Ekim 2012 Pazar günü saat 24.00'a kadar belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlardan ücret alınmayacak.

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