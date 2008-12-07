Bayramda kim nerede?

Kurban Bayramı'nda sahneye çıkan pek çok ünlü krizden nasibini aldı. Şanslı isimler ise bayramda hayranlarıyla buluşacak. İşte bu isimler ve sahne alacakları mekânlar...



Sibel Can

70 bin YTL karşılığında bayramın üçüncü günü Antalya Kremlin Palace Hotel'de sahneye çıkacak.



Funda Arar

40 bin YTL karşılığında bayramın ilk günü Antalya Titanic Hotel'de sahne alacak.



İbrahim Tatlıses

90 bin YTL karşılığında bayramın ikinci günü Antalya Miracle Resort Hotel'de sahneye çıkacak.



Ebru Gündeş

70 bin YTL karşılığında bayramın üçüncü günü Antalya Miracle Resort'te olacak.



Rafet El Roman

35 bin YTL karşılığında bayramın ikinci günü Antalya Porto Bello'da sahne alacak.



Candan Erçetin

70 bin YTL karşılığında bayramın üçüncü günü Antalya Kemer'deki Sungate Port Royal'de sahne alacak.



Serdar Ortaç

60 bin YTL karşılığında bayramın birinci günü Antalya Kemer'deki Sungate Port Royal'de konser verecek.



Ve çalışan diğer isimler...



* Deniz Seki: 25 bin YTL karşılığında bayramın ikinci günü Kıbrıs Kaya Artemis Otel'de.



* Ferhat Göçer: 60 bin YTL'ye bayramın ikinci gününde Antalya Kremlin Palace'ta.



* Nükhet Duru-Cenk Eren: İkili, 50 bin YTL'ye bayramın üçüncü günü Çeşme Sheraton Hotel'de.



* Metin Şentürk: 25 bin YTL karşılığında bayramın dördüncü günü Afyon Termal Oruçoğlu Tesisleri'nde.



*Volkan Konak: 20 bin YTL'ye bayramın üçüncü günü Antalya Titanic Hotel'de.



(Sabah)

