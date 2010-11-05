Bayramda kilo kontrolünün 7 yolu

T24- Aile ve dostlarla birlikte zengin kahvaltı sofraları, davetler, bayram ziyaretleri, ikramlar… Ve yağlı etlere, kalorili yiyeceklere eşlik edebilecek sağlık sorunları… Diyetisyen Müge Arslan, bayramı tadında geçirmek için bazı beslenme kurallarına uyulması gerektiğini söylüyor. İşte dengeli ve sağlıklı beslenerek, kilo almadan kurban bayramını geçirmenin püf noktaları:





1. Pişirme sırasında etin yağsız kısımlarını tercih edin ve pişirme yöntemi olarak ızgara veya haşlama yöntemini kullanın. Pişirme sırasında kuyruk yağı, tereyağı gibi doymuş yağa sahip katı yağlar kullanılmamalı. İçerisindeki doymuş yağ oranı yüksek olan kırmızı et yanında dengeli bir karışım sağlamak için az zeytinyağı konulmuş salata yenmeli.



2. Kurban bayramlarında yapılması gelenek haline gelmiş olan kavurmalar, içine tereyağı ve kuyruk yağı konulmadan, kendi suyu ile kısık ateşte pişirilmeli. Etin içeriğinde bulunan yağ, yemeğin lezzeti için yeterli olduğundan ayrıca yağ eklemeye gerek yoktur.



3. Kurban bayramlarında genelde sakatat tüketimi de arttığı için özellikle kolesterolü ve kalp-damar hastalığı riski yüksek olan kişilerin, sakatat tüketiminden kaçınmaları gerekiyor.



4. Bayram ziyaretlerinde ikram edilen hamur tatlılar tadımlık miktarlarda yenmeli. Bir sonraki yapacağınız ziyarette yine ikram yapılacağı ve bunun büyük olasılıkla tatlı olacağı unutulmamalı. Ayrıca çikolataya ve şekere alternatif olarak vitamin, mineralden zengin ve posa içeriği yüksek kuru meyveler, ceviz, fındık gibi kuruyemişler ikram edilebilir.



5. Çay, kahve gibi kafeinli içecekleri fazla tüketmeyin, şeker kullanmayın.



6. Bayram boyunca günde 8-10 bardak su için. Özellikle her sabah kalkınca ve öğünlerden önce ılık su için.



7. Bayramda, günde en az 45 dakika olmak üzere mutlaka yürüyüş yapın.

(ntvmsnbc.com'un haberi)



