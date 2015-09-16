Bayram'da Kıbrıs'ta tüm eğlence programları iptal

Son günlerde artan terör olayları ve gelen şehit haberleri nedeniyle Kurban Bayramı'nda Kıbrıs’ta otel ve casino yöneticilerinin aldığı ortak kararla bayram konserleri bu yıl yapılmayacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, bir araya gelip ortak karar alan otel yöneticileri, Kıbrıs’taki tüm eğlence programlarını iptal etti.

Birçok isim sahneye çıkmayacak

Karar doğrultusunda Volkan Konak, Sibel Can, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Hadise, Ferhat Göçer, Sıla ve Gülben Ergen gibi bayram eğlencelerinin vazgeçilmez isimleri bu bayram boyunca Kıbrıs’ta sahne almayacak.