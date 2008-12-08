T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bayramda hava soğuk

Bayram boyunca hava sıcaklığı yurt genelinde hissedilir derecede 6 ila 8 derece arasında azalacak.

08 Aralık 2008 02:00

Bayram öncesi havalar bir hayli sıcaktı. Bayramın ilk günü itibariyle yağmurlar başladı. Peki bayram boyunca hava durumu nasıl olacak:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile akşam saatlerinden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Trabzon, Giresun, Rize ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklığı: Yurt genelinde hissedilir derecede (6 ila 8) azalacak.

Rüzgâr: Yurdun kuzeybatısı ile Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, iç ve doğu bölgelerde güneybatı, zamanla kuzey, iç ve batı kesimlerimizde kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek.










ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24