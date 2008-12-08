Bayramda hava soğuk

Bayram öncesi havalar bir hayli sıcaktı. Bayramın ilk günü itibariyle yağmurlar başladı. Peki bayram boyunca hava durumu nasıl olacak:Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile akşam saatlerinden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Trabzon, Giresun, Rize ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklığı: Yurt genelinde hissedilir derecede (6 ila 8) azalacak.Rüzgâr: Yurdun kuzeybatısı ile Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, iç ve doğu bölgelerde güneybatı, zamanla kuzey, iç ve batı kesimlerimizde kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek.