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Yaşam

Bayramda hava nasıl olacak

Arife ve bayramın ilk günü yağış var. Diğer günler ise güneşli geçecek. İşte 5 günlük hava tahmini.

28 Eylül 2008 03:00

Arife ve bayramın ilk günü yağış var. Diğer günler ise güneşli geçecek.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan “Meteorolojik Uyarı”da, halen yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışlara neden olacağı beklendiğinden, vatandaşların, su baskını, ani sel, heyelan, dolu, yıldırım düşmesi, çatı uçması, kara ve deniz ulaşımında aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi. 

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