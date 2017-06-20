Bayramda hava nasıl olacak?

24 Haziran Cumartesi Arife günü ile başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili 27 Haziran Salı akşamı sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin bayramdan sonra 28, 29, ve 30 Haziran tarihlerinde de idari izinli olacaklarını haber verdi.

Bakanlığın resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın bakanımızın onayıyla öğretmenler, mesleki çalışma programı kapsamında bayram sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacaklar" denildi.

Ramazan Bayramı resmî tatilleri:

Ramazan Bayramı Arefe Günü – 24 Haziran Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 25 Haziran Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 26 Haziran Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 27 Haziran Salı

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Serin bir haziran ayını geride bırakmaya hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde hava sıcaklığı bugünden itibaren yükselişe geçiyor. Bayramda hava sıcaklıkları şöyle:

24 Haziran Cumartesi:

İstanbul: Gündüz en yüksek 33, gece en düşük 22 derece.

Ankara: Gündüz en yüksek 30, gece en düşük15 derece.

İzmir: Gündüz en yüksek 37, gece en düşük 22 derece.

Bursa: Gündüz en yüksek 32, gece en düşük 19 derece.

Adana: Gündüz en yüksek 36, gece en düşük 21 derece.

Diyarbakır: Gündüz en yüksek 37, gece en düşük 21 derece.

Trabzon: Gündüz en yüksek parçalı bulutlu 24, gece en düşük 14 derece.

25 Haziran Pazar

İstanbul: Gündüz en yüksek 33, gece en düşük 22 derece.

Ankara: Gündüz en yüksek 30, gece en düşük 16 derece.

İzmir: Gündüz en yüksek 38, gece en düşük 23 derece.

Bursa: Gündüz en yüksek 33, gece en düşük 20 derece.

Adana: Gündüz en yüksek 37, gece en düşük 22 derece.

Diyarbakır: Gündüz en yüksek 38, gece en düşük 21derece.

Trabzon: Güneşli ve açık. Gündüz en yüksek 25, gece en düşük 14 derece.

26 Haziran Pazartesi

İstanbul: Gündüz en yüksek 32, gece en düşük 21 derece.

Ankara: Gündüz en yüksek 31, gece en düşük 17 derece.

İzmir: Gündüz en yüksek 38, gece en düşük 23 derece.

Bursa: Gündüz en yüksek 33, gece en düşük 20 derece.

Adana: Gündüz en yüksek 37, gece en düşük 23 derece.

Diyarbakır: Gündüz en yüksek 39, gece en düşük 22 derece.

Trabzon: Gündüz en yüksek 25, gece en düşük 15 derece.

27 Haziran Salı

İstanbul: Gündüz en yüksek 29, gece en düşük 20 derece.

Ankara: Gündüz en yüksek 32, gece en düşük 17 derece.

İzmir: Gündüz en yüksek 38, gece en düşük 23 derece.

Bursa: Gündüz en yüksek 32, gece en düşük 19 derece.

Adana: Gündüz en yüksek 37, gece en düşük 23 derece.

Diyarbakır: Gündüz en yüksek 40, gece en düşük 23 derece.

Trabzon: Gündüz en yüksek 26, gece en düşük 16 derece.