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Bayramda hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı süresince hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinde seyredecek

28 Temmuz 2014 00:44

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin, Basra Alçak Basınç Merkezinin etkisinde olduğunu ve arife günü itibarıyla ülkede yağış beklenmediğini belirterek, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Eroğlu, bayramın 1. günü Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, 2. günü Artvin ve Ardahan çevrelerinde, 3. günü ise Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeyinde kısa süreli sağanak geçişleri görülebileceğini aktardı.

Veysel Eroğlu, "Yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde kıyı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sıcaklık değerlerinin fazla olduğu dolayısıyla yangın riskinin yüksek olduğu hassas alanlarda vatandaşların orman yangınları hususunda daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, "Ramazan Bayramınızı en samimi duygularımla tebrik eder, bütün insanlığa mutluluk getirmesi temennisi ile selam ve sevgilerimi sunarım" dedi.

 

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