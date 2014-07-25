Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yurdumuzun bugün kuzeybatı kesimlerinin yağışlı havanın etkisinde kalması, Marmara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise açık ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir. Yağışların Trakya ile Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin edilmektedir.

Yarın yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Bartın’ın kısa süreli hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

26.07.2014 Cumartesi günü Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimi ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

27.07.2014 Pazar günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas, Adana, Osmaniye ve Hatay’ın Kıyı kesimleri ile Antalya’nın doğusunda dağlık kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği diğer bölgelerimizin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ramazan Bayramı süresince yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor;

Bayramın 1. Günü Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda,

2. Günü Artvin ve Ardahan çevrelerinde,

3. Günü ise Kars, Ardahan ve Erzurum’un kuzeyinde kısa süreli sağanak geçişleri görülebileceği tahmin ediliyor.

Yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde kıyı kesimlerde ise normalleri civarında seyreden hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor" denildi.