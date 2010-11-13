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Yaşam

Bayramda hava nasıl olacak?

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, bayramın birinci, ikinci gününde ülke genelinde yağış beklenmediğini söyledi.

13 Kasım 2010 02:00

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, bayramın birinci, ikinci gününde ülke genelinde yağış beklenmediğini söyledi.

Çağlar, bayram tatili süresince ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bayram hava tahmin raporunu açıkladı. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Çağlar, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, diğer kesimlerin parçalı az bulutlu geçeceğini ifade etti. Çağlar, iç bölgelerde yer yer sis görüleceğini belirtti.

Bayramın üçüncü günü, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında hafif sağanak yağış geçişlerinin beklendiğini anlatan Çağlar, "İç bölgelerde yer yer sis görülecek. Bayramın 4. ve son günü yurtta yağış beklenmiyor. Yurdun iç ve batı kesimleri parçalı çok bulutlu, diğer kesimler parçalı az bulutlu geçecek. İç bölgelerde yer yer sis görülecek." dedi.

Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri doğu bölgelerinde geceleri buzlanma ve don olayının görüleceğini, bu konuda vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen Çağlar, sürücülerin de dikkatli olması gerektiğini belirtti. Çağlar, Arefe günü batı bölgelerinin parçalı çok bulutlu geçeceğini, Muğla ve Aydın çevrelerinin ise hafif yağışlı olacağını ifade etti.


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