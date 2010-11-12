Bayram'da hava nasıl olacak?

T24 - Türkiye ılık bir havayla bayramı geçirecek, ortalama sıcaklıklar İstanbul'da 17-19, Ankara'da 19-22, İzmir'de 20-23, Bodrum'da 21-24 ve Antalya'da 24-26 derece. Marmaris, Fethiye, Kaş gibi turizm merkezleri bayramın ikinci gününe kadar hafif yağmur alabilir.

Bayram ılık havada geçecek, sıcaklık kasım ortalamasına göre 6 ila 10 derece yüksek. Çoğu bölgede yağmur yok, sadece hafif geçişler yaşanacak. Bayramda en bulutlu kesim Güney Ege sahilleri ve birçok bölgede pus etkisini artıracak.

Bayramda ülkenin en açık yeri doğusu. Trabzon, Rize, Erzurum ve Diyarbakır boyunca Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu 8 gün güneşli ve sıcaklık değişmeyecek.

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş, Kemer, Isparta ve Muğla bayramın ikinci gününe kadar bulutlu ve aralıklı olarak hafif yağmur alacak. Sıcaklıklar ise yüksek kalacak.

Ege Bölgesi geneli bayramın ikinci gününe kadar bulutlu, sonrasında daha açık olacak. İzmir'de bugün yağmur var, pazar ve pazartesi de hafif yağış görülebilir, sıcaklık 20 derecenin üzerinde.

İstanbul'da bayram boyu rüzgar hafif, sıcaklık 17-19 derece arasında. Pus biraz artacak, pazar ve pazartesi günü hava daha bulutlu ama yaşamı kötü etkileyecek bir yağmur yok.

Ankara'da çoğu gün yağmur yok ama bayarımın ilk iki gün çok hafif görülme olasılığı var, hava sabahları yine pus olacak, pazar ve pazartesi günü hava daha bulutlu.

Bayramın ilk günü Mersin, Adana, İç Anadolu ve Çorum arasında hafif yağmurlar olabilir.

Bayramda bazı illerde ortalama sıcaklıklar şöyle: İstanbul 17-19, Ankara 19-22, İzmir 20-23, Bodrum 21-24, Antalya 24-26, Adana 28-29, Trabzon 23-25, Erzurum 15-17, Gaziantep 24-26.



