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Yaşam

Bayramda hava güzel olacak

Bayram öncesi yurt genelinde yağışlı ve fırtınalı bir hava hakim olacak. Ramazan Bayramı'nda ise yağış beklenmiyor.

26 Eylül 2008 03:00

Meteoroloji Malatya Bölge Müdürü Necip Duman, Ramazan Bayramı'nda Malatya'da yağış beklenmediğini söyledi.

Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Meteoroloji Malatya Bölge Müdürü Necip Duman, "İlimiz yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava etkisine girecek.


Meteorolojiden uyarı

29 Eylül pazartesi gününe kadar aralıklarla etkili olacak yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları 6-8 derece düşerek mevsim normallerinin altına inecektir. Yağışların kesilmesinin ardından sıcaklıklar tekrar mevsim normallerine çıkacaktır" şeklinde konuştu. Gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların neden olabileceği taşkın gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaya davet eden Duman, Ramazan Bayramı günlerinde şimdiden tahmin yapmanın henüz erken olduğunu, ancak yağışlı havanın görünmediğini kaydetti. 

 

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