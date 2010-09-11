Bayramda 'FormuLaz' eğlencesi

T24- Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde, Formula 1'den esinlenilerek yörede "Formulaz" olarak adlandırılan "2. Tahta Araba Şenliği" yapıldı.



Beldenin Selamet Tepesi mevkisinde bu yıl ikincisi yapılan şenlikte, katılımcılar, oturağından tekerleklerine kadar tamamı tahtadan yapılan arabalarla yarıştı. Katılımcıların yaşının 18’in üzerinde olması gereken yarışa 53 kişi katıldı. Yarış öncesi tahta arabalar, araç muayenesi ve bakım onarım istasyonlarından geçirildi.



Tunca grup yolundaki bin 700 metrelik etapta, katılımcılar altışarlı gruplar halinde yarıştı. Her grupta ilk 2’ye giren yarışmacılar çeyrek final, ardından yarı final ve finalde mücadele etti. Bazı yarışmacılar, arabalarının tekerleği veya diğer aksamlarının bozulması nedeniyle yarışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.



Yarışın ilk etabında, Dursun Ali Köse (55) ve İsmail Bayrak (46) adlı yarışmacılar, yol kenarındaki yaş çay bahçesine düştü. Baygınlık geçiren Köse ile omzu çıkan Bayrak, ambulansla Ardeşen Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.





Yarışmada, Recep Çakır birinciliği, Muhammet Çakırusta ikinciliği ve Murat Çakır ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalya verildi. Ödül töreninde, dördüncü olan Sinan Aptioğlu’na madalyasını, temsili olarak tahta arabaya binen 90 yaşındaki Hasan Büyüksofuoğlu verdi. Büyüksofuoğlu, törende "Çanakkale" adlı şiiri okudu.



Tunca Belediye Başkanı Ahmet Topal, yarışma sonrasında yaptığı açıklamada, geçmişi canlandırmak için "Formulaz" adını verdikleri "Tahta Araba Şenliği"ni düzenlediklerini belirtti.



Bu yıl ikincisini düzenledikleri şenliğe katılımın oldukça iyi olduğunu, belediye olarak şenliğin gelenekselleştirilmesi için hiçbir çalışmadan kaçmayacaklarını ifade eden Topal, şenlik sayesinde belde, ilçe ve il dışından çok sayıda insanı bir araya getirerek, belde ve bölge halkına birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik mesajı verdiklerini söyledi.



Ardeşen Belediye Başkanı Mümtaz Sinan, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı Ahmet Özyanık, eski Çevre Bakanı İmdat Sütlüoğlu ve MHP Ardeşen İlçe Başkanı Muhammet Hacısüleymanoğlu, Belediye Başkanı Topal’a, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerin gün yüzüne çıkarılmasına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yarışmanın kapanışı, eski Çevre Bakanı Sütlüoğlu’nun temsili olarak tahta araba sürmesiyle yapıldı.



