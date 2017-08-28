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Sağlık

Bayramda fazla et tüketimine dikkat

İSTANBUL, (DHA)- KURBAN Bayramı'nda artan kırmızı et tüketimi ve bayram sofralarının vazgeçilmezi tatlıların bir araya gelmesinin özellikle kalp damar hastalıklarını artırabileceğine dikkat çeken Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç

28 Ağustos 2017 14:16

İSTANBUL, (DHA)- KURBAN Bayramı\'nda artan kırmızı et tüketimi ve bayram sofralarının vazgeçilmezi tatlıların bir araya gelmesinin özellikle kalp damar hastalıklarını artırabileceğine dikkat çeken Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, Kurban Bayramı öncesi et tüketimi hakkında uyarılarda bulundu.

Kardiyovasküler sistem hastalıklarının tüm dünyada en sık ölüm nedenleri arasında olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yalçın, \"Bu hastalıklar içerisinde yer alan ve damar sertliği olarak bilinen aterosklerotik koroner kalp hastalığı oldukça yaygın görülüyor. Bu hastalığın nedenleri arasında kötü ve düzensiz beslenme alışkanlıkları, aşırı yağlı beslenme, kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, tütün kullanımı, stres ve genetik faktörler yer alıyor. Kurban Bayramında aşırı kırmızı et tüketiminin olması ise sayılan faktörlere zemin hazırlayarak söz konusu hastalıklara neden olabilir. Yine aşırı yemek tüketimi mide-barsak sistemi kan ihtiyacında ve akışında artışa neden olarak aterosklerotik koroner kalp hastalarında koroner kan akımının azalmasına ve kalp krizlerine sebebiyet verebilir\" diye konuştu.

\"KURBAN KESİMİNİ PROFESYONELLER YAPMALI\"

Kurban kesim işlevinin fiziksel aktivite gerektiren bir işlev olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yalçın, \"Özellikle bu işte uzman olmayan kişilerde bu işlev aşırı fiziksel aktivite gerektirebilir ve bu durum kurban kesimi sırasında kalp krizlerinin tetiklenmesine neden olabilir. Bu nedenle kurban kesim işlevinin bu işin uzmanı kişiler tarafından yapılması tavsiye edilir\" dedi.

Tüm bu nedenlerden dolayı özellikle kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi bilinen hastalıkları olan kişilerin bayramda istenmeyen olaylarla karşılaşmaması için yemeklerde ölçüyü kaçırmamasını öneren Doç. Dr. Yalçın, ev sahiplerine de hasta olan konuklara karşı ikramlarda ısrarcı olmamalarını tavsiye etti.

(FOTOĞRAF)

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