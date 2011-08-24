-Bayramda EGO otobüsleriyle ulaşım ücretsiz ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Başkentte, Ramazan Bayramı'nda EGO otobüsleriyle ulaşım ücretsiz olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkentlilerin Ramazan Bayramı tatilini, rahat ve huzur içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli önlemler ve kararlar alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkentlilerin aileleri ile birlikte akraba ve dost ziyaretlerini kolaylaştırmak için gelenekselleştirdiği ücretsiz otobüs uygulaması, bu bayramda da devam edecek. Ankaralılar, 3 günlük Ramazan Bayramı süresince kent içi ulaşımda EGO otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Başkentte, Ramazan Bayramında Karşıyaka ve Cebeci Asri Mezarlığı'na da otobüs seferleri düzenlenecek. Karşıyaka Mezarlığı'nı ziyaret edecek vatandaşlar, 3 günlük bayram süresince metro hattında bulunan ''Hastane Durağından'' saat 08.00 ile 16.45 arasında her yarım saatte bir Karşıyaka Mezarlığına taşınacak. Vatandaşların kabristan ziyaretlerini rahat ve huzur içinde yapabilmesi için ayrıca Karşıyaka Mezarlığı ve Cebeci Kabristanı içinde 10 tane servis aracıyla özel ring seferleri de düzenlenecek. Vatandaşlar, Karşıyaka, Cebeci ve Sincan mezarlıklarının girişlerinde, ''Mezarlık Bilgi Sistemi''nde yer alan kiosklar sayesinde yakınlarının bulunduğu kabri ve en kısa yolu harita çıktısı da alarak kolaylıkla bulabilecek. Her yıl olduğu gibi mezarlıklarda bu yıl da Bayram süresince hoparlörlerden Kuran-ı Kerim okunacak, nöbetçi güvenlik ve temizlik ekipleri görev başında olacak. Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerindeki bu hizmetlerin aksamaması için bayramda nöbetçi personel uygulamasına gidilecek. ''188 Alo Ambulans'' hizmeti bayram boyunca kesintisiz görev yaparak bayramda sıkıntıya düşecek Ankaralılara hizmet verecek. İtfaiye ve cenaze hizmetlerinin yanı sıra ASKİ Kanal Arıza ve Doğalgaz Arıza ekipleri 24 saat aralıksız görev yapacak. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, 9 günlük tatil süresince alışveriş, konaklama, ulaşım merkezleri ile mezarlıkları sürekli denetim altında tutacak. Vatandaşların belediye ile ilgili ihtiyaç ve şikayetlerini bildirebilecekleri telefon numaraları ise şöyle: MAVİ MASA: 153 DOĞALGAZ ARIZA: 187 SU VE KANAL ARIZA: 185 İTFAİYE: 110 ALO CENAZE: 188 ALO AMBULANS: 188 ZABITA: 231 79 84 – 229 66 91