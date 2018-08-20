Bayramda çiçeğe rağbet azaldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, eskiden bayram mezatlarının şenlik havasında geçtiğini, ancak son yıllarda bayramda çiçeğe talebin azaldığını belirterek, \"Artık bayramın tadı kalmadı. Bayramdan umutlu değiliz. Çiçekçiler bayram zamanında artık dükkanlarını kapatıyorlar. Bunun da sebebi internet\" dedi.

Çiçek satıcıları da eski bayramları arar oldu. Eskiden bayram mezatlarının şenlik havasında geçtiğini anlatan İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, 36 yıldır çiçek sattığını, artık esnafın satış olmadığı için bayramda dükkan açmadığını söyledi. Talebi artırmak amacıyla farklı yöntemler deneseler de talebi canlandıramadıklarını belirten Kış, internet sitelerinden verilen çiçek siparişleriyle baş edemediklerini savundu. Kış, şunları söyledi:

\"Geçen yılla kıyaslandığında satışlarda dörtte bir oranında azalma var. Çiçek satışı yapan işletmeler ise e-ticarete yönelerek ivme kazanıyor. İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası’na bağlı çiçekçi esnafının sayısı yaklaşık 360. Bu sayı 450 esnaftan buraya düştü. Bunun en büyük sebebi, ekonomik koşullar. Sektörde çok ciddi bir daralma var. Geçen yıl ağustos ayında yaptığımız iş sayısı, bu yıl dörtte bir oranında düştü. Ekonomik şartlar da bunları tetikliyor, internette çiçek satan bazı firmaların etik olmayan ticari davranışları da sözkonusu. İzmir’de çiçek satışı yapan esnaf, online işletmelerle rekabet edemiyor. Bize yüzde 10’luk bir alan kaldı. İzmir Çiçekçiler Odası olarak, çiçek satışı yapan esnafa destek oluyoruz, e- ticaret yapabilecekleri web sitesi kuruyoruz. Günümüzde e- ticaret olmazsa olmaz hale geldi. Bu konuda eğitimler veriyoruz, onları bilinçlendiriyoruz. İnternet üzerinden satış yapılmadığında artık müşteri gelip çiçek almıyor\" dedi.

\'CANLI ÇİÇEK TASARIMLARINA İLGİ ARTTI\'

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, Hollanda’dan 2 yıl boyunca solmayan şoklanmış güller getirdiklerini, beyaz gülleri farklı tekniklerle boyayarak mor, yeşil, mavi güller oluşturduklarını belirterek, \"Satışları bunlarla artırmaya çalışıyoruz. Çiçekçiler olarak alternatif çeşitlere yönelmek gerekiyor. Kişilere özel hazırlanan kutulara yerleştirilen silme güller de yine son birkaç yıl içinde en çok tercih edilenler arasında. Farklı renklerdeki güllerle kişinin baş harfi yazılıyor, özellikle Sevgililer Günü\'nde çok rağbet görüyor. Gülün tanesi 50 TL’ye satılıyor. Camın içinde ise 200- 250 TL civarına satılıyor. Son zamanlarda \'teraryum\' denilen cam vazoların içinde canlı çiçeklerle hazırlanan süs objeleri de çok ilgi görüyor. Farklı teraryum tasarımları yaklaşık 3 yıldır gündemde. Kişiye özel tasarımlar da yapılıyor. İnsanların hayalleri camların içine yansıtılıyor. Elma şeklindeki camlar çok tercih ediliyor. Bunların fiyatları ortalama 100- 250 TL arasında değişiyor\" dedi.

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