Bayramda Bodrum koylarına 2400 yat demir attı, pislik isyan ettirdi

Ramazan Bayramı’nda tatilcilerin akın ettiği noktalardan biri de Muğla'nın turizm bölgesi Bodrum oldu. Bölgeye gelen yat sayısında patlama yaşanırken artan kalabalık çevre kirliliğini de beraberinde getirdi. Kisebükü ve Cennet Koyları başta olmak üzere 7 koya bazı teknelerin sintine atıklarını boşaltması çevreciler, deniz tutkunları ve tatilcilerin tepkilerine neden oldu. Deniz Ticaret Odası, söz konusu koylardan çevre sağlık teknisyeni aracılığı ile numuneler alıp gerekli kontrolleri yaptıracağını bildirdi.

Ege Yatçılık ve Turizm Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özer, Kisebükü Koyu'nda denize bırakılan sintine atıklarını fotoğraflayıp, sosyal paylaşım sitesinden paylaştı. Özer, paylaştığı fotoğraflarının altına, "Ülkemin yetiştirdiği kaptan ve denizcilere sesleniyorum. Bu resim mesleğinizin yüz karaları olan kaptan ve gemiciler tarafından bugün saat 08.00 civarında Kisebükü Koyu'nun içinde denize basılmış olan b..ların resmidir.

‘Elbirliği ile cenazeyi kaldırdık’

DHA’da yer alan habere göre Özer, "Bugün elbirliği ile mavi yolculuğun cenazesini kaldırdık. Gezdiğim koylardan Kisebükü ve Cennet'in dışında Tavşan Burnu, Sağdıcık, Mazı, Çökertme ve Barbaros koylarında sintine atıkları vardı. En az 20-25 tekne sintine bırakmıştı. Mavi yolculuk ve deniz turizmi diyoruz. Akdeniz'de gezen 400 bin yat buraya gelsin, bu pastadan pay alalım istiyoruz. Ancak, deniz turizmindeki gerekli altyapıyı hazırlamazsanız, kıyılarda ve adalarda sintine boşaltılacak zemin hazırlamazsanız, bu tür felaketlerle karşı karşıya kalmanız da olağandır" dedi.

‘Cennet'i cehenneme çevirdiler’

Cennet Koyu'na iki çocuğu ile denize girmeye gelen emekli mermer ustası 60 yaşındaki Fatih Nalçacıoğlu, "1988 yılından beri bu koya gelirim. Daha önce balık çiftlikleri vardı koyda. Burayı cehenneme çevirmişti, kaldırdılar. Tam doğa kendisini yeniledi, şimdi de yatlar gelip, günlerce, haftalarca konaklıyor. Bayramda gelen onlarca yat koyu doldurdu. Sintineleri bıraktıkları için de denizin rengi de kokusuda değişti. Salgın hastalık meydana gelmesinden korkuyoruz. Denetimin olmadığı yerde cennet bile bile cehenneme çevriliyor. Bu koy her geçen gün daha kötü oluyor" dedi.

Ailesiyle denize girmek için aynı koya gelen 35 yaşındaki Yavuz Yıldırım da, "Denizin rengi kahverengi. Çünkü, üzerinde pislikler yüzüyor. Burada yaşadığımız için gidip, denize girecek başka bir yerimiz yok. Yatların bıraktığı sintine ve atıklar denizi, cenneti cehenneme çevirdi. Denetim olsa böyle olur mu? Bugüne kadar buralarda denetim yapıldığını da görmedik, yatların sayısı arttıkça kirlilik oranı da arttı" dedi.

Koylardan numune alınacak

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arif Yılmaz ise denize sintine bırakanların hem kendilerine hem ülkeye zarar verdiklerini bilmeleri gerektiğini söyledi. Yılmaz, son yıllarda yapılan kartlı takip sonucu denize sintine bırakma olaylarının çok azaldığına dikkati çekip, "Ama yine de münferit olarak olabilir. Bir de bugünlerde havanın ters yönde esmesi nedeni ile kıyılarda deniz kirliliği oranı daha fazla görülüyor. Hava normale dönünce bu kötü görüntüler de ortadan kaybolur. Ama her şeye rağmen şikayet konusu bölgelerden çevre sağlık teknisyeni aracılığı ile numuneler alıp gerekli kontrolleri yaptıracağız" dedi.