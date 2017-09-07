Bayramda böbrek nakli oldu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de oturan 52 yaşındaki Mahmut Altıntaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi\'nde, Kurban Bayramının 4\'ncü günü yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

Çanakkale\'nin Yenice İlçesi\'ne bağlı Kurtlar Köyü\'nde oturan ve 20 yıldan bu yana diyabet rahatsızlığı bulunan Mahmut Altıntaş, 5 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandı. 1.5 yıl önce ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi\'ne başvurarak nakil için beklemeye başlayan Mahmut Altıntaş\'a müjdeli haber, Kurban Bayramı\'nda geldi. Mahmut Altıntaş\'a Bayramın 4\'ncü günü, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen 65 yaşındaki Kemal Akdemir\'in sağ böbreği, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi organ nakil ekibi tarafından nakledildi.

Mahmut Altıntaş\'ın, 5 yıldır böbrek yetmezliği tanısı ile diyalize girdiğini belirten ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç.Dr. Cabir Alan, şöyle dedi:

\"Mahmut bey 20 yıldır şeker hastası. Şeker hastalığına bağlı olarak böbreklerde yetmezlik durumu ortaya çıkmış. Şeker hastalığı kontrol altına alınmadığı zaman tüm organları hasar gördüğü gibi, böbrekler de hasar görüp, organ yetmezliğine sebep olabiliyor. Bu nakil ona bir bayram hediyesi oldu. Bursa\'da bayramın 4\'ncü günü 65 yaşındaki bir erkek hasta beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine, yakınları organlarını bağışlama kararı aldı. Organ nakil sırası bizde olduğu için bizimle irtibata geçildi. Sağlık Bakanlığı\'nın verdiği listede Mahmut Bey 3\'ncü sıradaydı. Gerekli tetkikler yapıldığında, doku ve diğer uyumların Mahmut Bey\'le uyumlu olması üzerine kendisini operasyona aldık. Çanakkale bölgesinde böbrek yetmezliği olan hastaların merkezimize başvurmalarını, kayıt altına alınmalarını ve bir an önce şifaya kavuşmalarını diliyorum.\"

Rahatsızlığından 5 yıl sonra böbrek nakli ile eski sağlığına kavuşan Mahmut Altıntaş ise, \"Bu ızdırabı 5 yıldır çekiyordum. Diyalize girebilmek için günde 4 saat yol gidiyordum. Şimdi çok mutluyum. Dün 2 litrenin üstünde su içtim\" diye konuştu.

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