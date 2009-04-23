Bayramda bile barışmadılar!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TBMM Başkanı Köksal Toptan ve beraberindeki heyetin Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Ancak Başbakan Erdoğan, CHP lideri Baykal ve MHP lideri Bahçeli'nin aralarındaki siyasi gerilimi törene yansıtmaları dikkatlerden kaçmadı. Liderler çocukların ve ülkenin en büyük bayramında birbirlerinin suratına bile bakmadı.





TBMM Başkanı Köksal Toptan ve beraberindeki devlet protokolü, Anıtkabir'i ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.



Törene TBMM Başkanı Toptan'ın yanı sıra Başbakan Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bakanlar Kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekili katıldı. Ancak liderler tören sırasında birbirlerinden uzak durdu ve hiç konuşmadı. Siyasilerin aralarındaki gerilimi, çocukların en mutlu gününe yansıtması dikkati çekti.



Küslük 1. Meclis'e de taşındı



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Törene Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Deniz Baykal katılmadı. Geçen seneki törene katılan, o zamanlarda da aralarında ciddi siyasi gerginlik bulunan Erdoğan ve Baykal zoraki de olsa tokalaşmış, töreni birlikte izlemişlerdi.



Toptan, üzerinde “TBMM Başkanı” yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk'ün mozolesine koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



Van'ta DTP'li başkan törene katılmadı



Van'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılan çelenk koyma törenine, DTP'li Belediye Başkanı Bekir Kaya katılmadı. Törende belediyenin ismi okunmazken, protokolün arkasına bırakılan belediye çelenginin başında da 2 zabıta memuru tören sonuna kadar bekledi.



Törenler sabah saat 09.00'da Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Törene Vali Özdemir Çakacak, 6. Hudut Alay Komutanı Kurmay Albay Memduh Akbilen, resmi kurum amirleri ve sivil toplum örgütleri katılırken, DTP'li Belediye Başkanı Bekir Kaya katılmadı. Valilik çelenginin bırakılmasının ardından sunumda belediyenin ismi okunmazken, belediyeye ait çelenk protokolün arka tarafına götürüldü. Tören sonuna kadar protokolün arkasında bekleyen çelengin başında 2 zabıta memuru da nöbet tuttu.



İzmir Barosu, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı´na çelenk koyma programında protokoldeki sırasının genelge ile 6´dan 13´e alınmasına tepki gösterdi. Çelengini tören sonunda koyan İzmir Baro Başkanı Özdemir Sökmen, ``Protokol meraklısı değiliz ancak hukuka görülen bu revayı kabul etmiyoruz'' dedi.



Protokol krizi



Dünyada çocukların sahip olduğu tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İzmir´de coşkuyla başladı. Ancak İzmir Barosu, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı´na çelenk koyma programında protokoldeki sırasının genelge ile 6´dan 13´e alınmasına tepki gösterdi. Çelengini tören sonunda koyan İzmir Baro Başkanı Özdemir Sökmen, "Protokol meraklısı değiliz ancak hukuka görülen bu revayı kabul etmiyoruz'' dedi.