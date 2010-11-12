Bayramda beyazperdede gerilim var

T24- Kurban Bayramında sinemalarda 4 yeni film gösterime girecek. 3 boyutlu Testere, Denzel Washington'un oynadığı Durdurulamaz, Colin ve Greg Strause'in yönettiği Yukarıdaki Tehlike ve Nikki Reed ile Keith David'in oynadığı Ölüm Zinciri filmi ile gerilim ve aksiyon tatile damgasını vuracak.

Durdurulamaz



Tony Scott'un yönettiği ve Denzel Washington ile Chris Pine'ın oynadığı ''Durdurulamaz'', aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington'un oyunculuğuyla göz doldurduğu filmin konusu şöyle:

''Deneyimli bir tren teknisyeni ile genç bir kondüktör, başında kimse olmayan, kontrolden çıkmış bir treni durdurmak ve nüfusun yoğun olduğu alanda ortaya çıkabilecek büyük bir felaketi önlemek için saatle yarışırlar. Tren raydan çıkıp büyük bir felakete sebep olmadan önce ellerinden geleni yapmaya çalışsalar da tren zamanla yarışırcasına büyük bir hızla ilerlemektedir.''

Yukarıdaki Tehlike











Colin Strause ile Greg Strause'in yönettiği ve Eric Balfour, Scottie Thompson, David Zayas ile Donald Faison'un oynadığı ''Yukarıdaki Tehlike/Skyline'', uzay filmlerine yeni bir soluk getiriyor.

Uzaylıların istilasını anlatan filmin konusu şöyle:

''Jarrod ve Elaine, doğum günü kutlamak için Güney Kaliforniya'ya gider. Gün doğumundan 2 saat önce arkadaşları Terry'nin evinin penceresinden unutulmaz bir ışık izlerler. O sırada, Los Angeles kentinin üzerini kaplayan uzay gemisi şehirdeki insanları kendine doğru çekmektedir. Uzaylılar ellerinde çok dayanıklı ve tahrip edilemez bir yüksek teknoloji ile gelmişlerdir.''

Ölüm Zinciri



Deon Taylor'un yönettiği ve Nikki Reed, Keith David, Brad Dourif ile Betsy Russell'nin oynadığı ''Ölüm Zinciri/Chain Letter'', korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekecek.

Korku sahneleriyle ön plana çıkan filmin konusu şöyle:

''Bir grup okul arkadaşı, aynı anda 'zinciri bozarsanız ölürsünüz' yazan birer mektup alır. Başta mektubu dikkate almayan Johnny ve Dante'nin sıra dışı ölümlerinden sonra mektubu başkasına iletmeyenler de ölmeye başlar. Reed, mektup ve seri katil arasında bir bağ olduğuna inanmakta ama ne ailesi ne de polis onun söylediklerine inanamamaktadır.''





Testere 3D





Kevin Greutert'in yönettiği ve Tobin Bell, Cary Elwes, Costas Mandylor ile Betsy Russell'in oynadığı ''Testere 3D/Saw 3D: The Final Chapter'', haftanın bir diğer korku filmi.

3D formatında hazırlanan filmin konusu şöyle:

''Jigsaw'un ölümcül yasası devam ederken Jigsaw'dan kurtulan bir grup insan kendilerine yardımcı olunması için destek ararlar ve bu destekçilerin en başında Bobby Dagen adında Jigsaw'dan kurtulmuş biri vardır. Bobby Dagen'ın gizli sırlarından yeni bir terör dalgası ortaya çıkacaktır.''







New York'ta Beş Minare











Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı ve başrolleri Haluk Bilginer, Mustafa Sandal ve Zafer Ergin ile paylaştığı "New York'ta Beş Minare", 11 Eylül sonrası Amerika ve dünyanın İslam ile olan paranoyasını gözler önüne seriyor.



İstanbul, New York, Bitlis üçgeninde geçen hikaye, aynı zamanda yakın dönemin Türkiye'sini sorguluyor. 11 yıl önce projelendirdiği "New York'ta Beş Minare" filmini çekerek, bir hayalini gerçekleştirmiş olan Mahsun Kırmızıgül, senarist ve yönetmen olarak son filminde de yine toplumsal bir konuya dikkati çekti.



Kırmızıgül, filmin müzikleri için 140 kişilik müzisyenden oluşan "The City Of Prague Film Harmonic-Prag Senfoni Orkestrası" ve "Prague Opera Korosu" ile çalıştı.



Filmin çekimleri Amerika'nın New York kenti ile Türkiye'de İstanbul-Bitlis hattında toplam sekiz haftada tamamlandı. İlk kez yerli bir filmin yarısı İngilizce olarak çekildi. Filmde yerli ve yabancı yaklaşık olarak 300 kişilik ekip çalıştı. Filmin prodüksiyon ve mekan hazırlıkları için de 2,5 ay çalışıldı.





Vay Arkadaş





Kemal Uzun'un yönettiği ve Demet Evgar, Mete Horozoğlu, Fırat Tanış ile Ali Atay'ın oynadığı "Vay Arkadaş", aksiyon ve komedi sahneleriyle dikkati çekiyor.



Filmde, İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde yaşayan üç arkadaş Manik, Tik ve Dildo'nun, mahallenin dışına pek taşmayan, sıradan ama kendi içlerinde hareketli bir şekilde devam eden heyecan, macera ve kahkaha dolu hayatları beyaz perdeye aktarıldı.



Filminin hazırlıkları, Ocak ayında başladı ve yaklaşık 7 ay sürdü. Çekimlere başlamadan önce oyuncularla birlikte Bozcaada'da okuma provaları ve senaryo çalışmaları gerçekleştirildi. Filmin çekimleri, İstanbul'un tarihi semtleri Balat, Sütlüce, Beyoğlu ve Haydarpaşa Garı'nda gerçekleştirildi.



Yaklaşık 4 haftada tamamlanan filmde, 150 kişilik bir teknik ekip yer aldı. Filmdeki striptiz sahnesi için oyuncu Demet Evgar, yaklaşık 2,5 ay süren özel ders aldı. Film, yaklaşık bir milyon dolara mal oldu.





Pak Panter





Murat Aslan'ın yönettiği ve Ufuk Özkan, Metin Zakoğlu, Doğa Rutkay ile Sümer Tilmaç'ın oynadığı "Pak Panter", paranoyak yönetim anlayışının geleneklerini hicvediyor.



Filmde, özel olarak kurulmuş Pak Panter teşkilatı ve istihbarat elemanlarının başından geçen aksiyonel ve bir o kadar da komik maceralar anlatılıyor.





Rusya da kaçırılan Enerji bakanını kurtarma işi büyük risk taşımaktadır ve hataya yer yoktur. Bunun için ülkemizin özel laboratuar koşullarında yetiştirdiği en deneyimli ve yetenekli casuslara gerek vardır. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar kurulu İstihbaratın başı Fahrettin bey’e başvurur. Fahrettin bey, bu görevi SPP ve PP7 adlı ajanlara verir. Ajanlar Rusya yerine yanlışlıkla

Azerbaycan’a inerler ve Gülinaz ve yeğeni Selma ile tanışırlar. Ajanların karşısında Rus mafyası, Mossad, C.I.A. ve Gagarin çıkar. Sorun devletin sandığından büyüktür.























