'Bayramda Antalya'da doluluk beklenmiyor'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Volkan Şimşek, bayram tatili satışlarında durgunluk olduğunu ve kriz nedeniyle vatandaşların çekingen davrandıklarını söyledi.



Antalya'daki turistik tesisler, Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu dönem bölgede açık olan otellerin bir kısmı fiyat indirimiyle tatilcilere cazip olanaklar sunarken, bir kısmı da sanatçıların da yer aldığı programlarla müşteri çekmeyi planlıyor.



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Volkan Şimşek, yaptığı açıklamada, Antalya'da bayram satışlarının devam ettiğini söyledi.



Bayram tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini dile getiren Şimşek, ''Bayram satışlarında durgunluk var. Satışlar fena gitmiyor, ama daha iyi olabilirdi. Kriz ortamında vatandaşlar çekingen davranıyor'' dedi. Volkan Şimşek, bayram tatili için otellerin uygun fiyatlar sunduğunu da vurguladı.



Side Turizmciler Derneği (Side TUDER) Başkanı Cengiz Haydar Barut da Manavgat ve Side bölgesinde kış sezonunda açık olan tesislerde son dakika satışlarının devam ettiğini söyledi.



''Bayramda doluluğun çok iyi olması beklenmiyor'' diyen Barut, bu durumda hava şartlarının yanı sıra küresel ekonomik kriz nedeniyle insanların para harcamak yerine beklemeyi tercih etmelerinin etkisi olduğuna işaret etti.



Alanya turizminde bayram yok



Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Basın Sözcüsü Hayriye Argun ise kış sezonunda ilçede 50 otelin açık olduğunu ve yaklaşık 20 bin yatak kapasiteli bu otellerde doluluk oranının yüzde 70-80 civarında seyrettiğini söyledi. Bayramda da doluluk oranının aynı olacağını belirten Argun, ilçedeki otellerin, kış turizmine çok elverişli olmadığını kaydetti. Argun, şöyle konuştu:



''Alanya'da kapalı yüzme havuzları olan büyük tesislerin sayısı az.

Alanya'daki otellerde ünlü sanatçılarla programlar yapılmıyor. Kış mevsiminde

otel konsepti uygun olmadığı ve eğlence programları düzenlenmediği için Alanya,

bayramlarda yerlinin ilgisini pek çekmiyor. Sadece yaz mevsimine denk gelen

bayramlarda Alanya büyük ilgi görüyor. Çünkü o zaman hem deniz ve güneş, hem de

eğlence oluyor. Bu nedenle bayramda fazla bir şey beklemiyoruz.''

Alanya'da kış döneminde açık olan tesislerde fiyatların 50-120 YTL

arasında değiştiğini dile getiren Argun, Noel döneminde yabancıların ilgisinin

daha da artacağını ve bu dönemde doluluğun yüzde 90'ı geçebileceğini kaydetti.



Kemer'de 12 otel açık



Kemer Turizm Bürosu yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kemer ve

beldelerinde bulunan 44 beş yıldızlı tatil köyü ve otelden 12'si bayramda açık

olacak. Meder Resort Otel Genel Müdürü Erhan İleri, bayram nedeniyle

rezervasyonların sürdüğünü belirterek, yüzde 80-90 doluluk oranı beklediklerini

kaydetti.

Queen Elizabeth Oteli Genel Koordinatörü Özcan Güngör de doluluk oranının

yüzde 90 olduğu otelde, bayram tatilinde bu oranın yüzde 100'e çıkmasını

beklediklerini söyledi. Bayramdan sonrası için bazı endişeleri olduğunu dile

getiren Güngör, ''Kriz nedeniyle bazı oteller kapalı. Krize rağmen ayakta durmaya

çalışıyoruz. Bayram sonrası beklentimiz iyi olursa otelimizi kapatmayı

düşünmüyoruz'' dedi.



Şarkıcıların katıldığı programlar



Kurban Bayramı'nda Antalya bölgesindeki bazı oteller çeşitli sanatçılara

otellerinde program yaptırarak, müşterilerine farklı alternatifler sunmayı

planlıyor. Antalya'da Sungate Port Royal'de bayramın ilk gecesi Serdar Ortaç,

üçüncü gece ise Candan Erçetin sahne alırken, WOW Kremlin Palace'ta bayramın

ikinci günü Ferhat Göçer, üçüncü günü Sibel Can tatilcilerle buluşacak.

Titanic de Luxe Beach & Resort Hotel Lara'da bayramın ilk günü Funda

Arar, üçüncü günü Volkan Konak program yaparken, Limak Atlantis'te bayramın

ikinci günü Eda-Metin Özülkü sahne alacak. Miracle Resort Hotel Lara'da bayramın ikinci günü İbrahim Tatlıses, üçüncü günü Ebru Gündeş, Limak Limra Hotels & Resort Kemer'de bayramın ikinci günü Ziynet Sali, Antalya'daki Porto Bello Hotel'de bayramın ikinci günü Rafet El

Roman tatilcilerin karşısında olacak