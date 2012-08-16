Bayramda ambalajı olmayan şekerlere dikkat!

Bayram dönemlerinde sağlıksız şeker ve çikolata üretiminin arttığını belirten uzmanlar, ambalajlı ve üretim izni olan ürünlerin tercih edilmesi konusunda tüketicileri uyardı.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, bayram dönemlerinde güvenli olmayan sağlıksız şeker ve çikolata üretimi yapan firma sayısının arttığına işaret ederek, “Bayramı fırsat bilen bazı kişiler, ürettikleri gerçek olmayan çikolata ve şekerle halkın sağlığını tehlikeye atıyorlar. Bu tip üretimlerden dolayı gıda zehirlenmesi başta olmak üzere birçok sağlık problemi yaşanabiliyor” diye konuştu.

Bayramda vatandaşların ikram edecekleri kahve, akide şekeri, çikolata, şeker ve lokumları alırken öncelikle, ambalajlı ve üretim izni olan ürünleri tercih etmesi gerektiğinin altını çizen Artık, tüketicilerin aldıkları ürünün markasına ve bu markanın güvenirliğine de dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Kimi ''fırsatçıların'' önemli markaların benzer ambalajlarını kullanarak piyasaya taklit ve tağşişli ürün sunduklarına dikkati çeken Artık, tüketicileri açıkta ve ambalajsız satılan ürünleri almaması gerektiğini belirtti.