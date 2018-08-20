Bayramda ağız sağlığına dikkat etmek için yapılması gerekenler

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Ağız ve diş sağlığı, et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda daha büyük bir önem kazanıyor. Gerekli önlemler alınmazsa, lezzetli et yemekleri ile bol şerbetli tatlıların bolca tüketildiği bu dönemde rahatsızlıklarla karşı karşıya kalınabilir.

Ağızda eksik diş sonucu oluşan boşluklar veya ağızda uygunsuz protezlerin varlığı, hastaların özellikle de et tüketiminin fazla olduğu Kurban Bayramı’nda, dişlerin arasında kalan lifler, diş eti iltihabına, ağız kokusuna, diş eti apsesine yol açabilir. Diş aralarına sıkışan et liflerini çıkarmak için kullanılan kürdanlar da diş etlerine ciddi şekilde zarar veriyor.

Kurban Bayramı’nda yapılan ev ziyaretlerinde ikram edilen içecekler de diş sağlığını derinden etkileyebilir. Asitli ve şekerli içeceklerin bir de çok soğuk şekilde tüketilmesi, dişlerde çatlamanın oluşmasına neden olur.

Protez Uzmanı İlker Arslan, bayram öncesi şunlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi: