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Yaşam

Bayramda 36 kişi boğularak öldü

4 günlük bayram tatilinde 20 ilde 36 kişi boğularak hayatını kaybetti. Uzmanlar boğulmalara neden olan RIP adı verilen akıntıya karşı uyarıyor.

12 Ağustos 2013 17:06

İstanbul, en çok insanın boğulduğu şehir oldu. 4 günlük bayram tatilinde Rumeli Feneri, Silivri, Şile ve Arnavutköy'de denize giren 8 kişi boğuldu. Akıntıya kapılan 3 kişiden ise hala haber yok.

İstanbul'da boğulanlardan biri de Emrah Ukşal'dı. Ukşal, geçtiğimiz yıl Tekirdağ Çerkezköy'de ilçe birincisi oldu. Ukşal'ın Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki ilk senesiydi.

Adana'da tarım işçisi olarak çalışan 16 ve 17 yaşındaki iki kız kardeş de serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nden bir daha çıkamadı.

Konya Beyşehir'de gölete giren 19 yaşındaki 3 gençten de acı haber geldi. Gençlerin cesedine 5 saat süren arama sonunda ulaşıldı.

4 günlük bayram tatili boyunca Ankara ve İzmir dahil, 18 ilde denize ve gölete giren 23 kişi boğularak hayatını kaybetti. Daha çok boğulanları kurtarmak isteyenler hayatını kaybetti.

Sebep RIP akıntısı

Uzmanların bu boğulmaların RIP adı verilen bir akıntı türüyle açıklıyor. Halk arasında "kum kayması" olarak bilinen RIP akıntısı hemen hemen her denizde görülebilir, ancak akıntıyı oluşturan en önemli etkenlerinden biri rüzgar olduğundan, RIP akıntısı Karadeniz'de çok daha şiddetli hissediliyor.

Bu akıntıdan kurtulmak mümkün, ancak akıntının hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaştığından, ne kadar iyi yüzme bilinirse bilinsin akıntının tersine yüzerek kıyıya ulaşmak oldukça zor. Akıntı kıyıya çok yakın noktada başladığından, sahile çok yakın yerdekiler de akıntıya kapılabiliyor. Bu yüzden yüzme bilmeyenlerin, bu akıntıların sık görüldüğü yerlerde denize girmemeleri gerekiyor.

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