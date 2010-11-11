-BAYRAMDA 12 MİLYON YOLCU OTOBÜS İLE SEYAHAT EDECEK İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - Kurban Bayramı tatilinin Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkması üzerine artan yolcu talebi nedeniyle otobüs firmalarının koyduğu ek seferlerin de dolmaya başladığı belirtildi.Ulusoy Otobüs Grubu Genel Müdürü ve Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla, Ulusoy'un bilet satışlarını normal günlere kıyasla yüzde 70 oranında artırdığını ve doluluğun yüzde 100'e ulaştığını belirtti. Yıldırım, artan talebi karşılamak için ek seferler koyduklarını belirterek, şu bilgileri verdi: ''9 günlük bayram tatili boyunca Türkiye'de otobüs firmaları toplam 600 bin koltuk kapasitesi ile yüzde 80 oranında doluluk sağlayacaklar. Günlük 700 bin olan yolcu taşıma kapasitesi, 1 milyon 300 bin kişiye ulaşacak ve toplam 12 milyon yolcu, otobüs ile seyahat edecek. 10 günlük bu süreçte, otobüs sektörünün ulaşım sektöründen alacağı toplam pay 250 milyon TL olacak.'' Mustafa Yıldırım, firma olarak, güvenlik tedbirlerini kalite standartlarının gereği olarak sürekli uyguladıklarını, otobüslerin bakımlarının yapıldığını, şoförlere yol ve hava koşullarıyla ilgili bilgi verildiğini belirterek, ''Şoförlerimize bayram sürecinde yollardaki yoğunluğun göz önünde bulundurularak, diğer binek araçlarının da emniyetini ön planda tutmaları, onlara karşı tolerans göstermeleri söylendi'' dedi. Kamil Koç Kurumsal iletişim Müdürü Pınar Coşkun da bayram dolayısıyla tüm seferlerin dolu olduğunu ve ek sefer koymaya çalıştıklarını belirterek, ''Günlük normalde ortalama 560-570 sefer var. Bayram boyunca ise sefer sayısı 600-800 civarına çıkacak. Bayramın başladığı 12 Kasım Cuma günü 660 sefer olacak. Cumartesi ve pazar günleri de 790 sefer koyduk. Aynı şekilde dönüş tarihinde de yoğunluk olacak. Doluluk oranı yüzde 100'ün üzerinde. Tatile gidecek olanlar bir an önce biletlerini alsınlar'' dedi. Yolculuk talebinin yoğun olduğu dönemlerde korsan sefer yapan otobüslerin ortaya çıktığına işaret eden Coşkun, bu otobüslerin yolcuları sigortalamadığını, can güvenliklerinin olmadığını belirtti. Pamukkale Turizm İstanbul Bölge Müdürü Erkan Tayşe de yoğunluk nedeniyle gelen talepleri karşılayamadıklarını, tek bir koltuğun dahi boş gitmeyeceğini söyledi. İstanbul bölgesi için günlük ortalama 60 aracın sefere çıktığını, açılan ek seferlerle birlikte bu sayının 75'e ulaştığını belirten Tayşe, artan talep doğrultusunda yüzde 15-25 arası ek sefer konulduğunu, sonbahar sezonuna göre, bayram tatili nedeniyle yolcu trafiğinde yüzde 200'lük bir artış görüldüğünü kaydetti. Köklü firmalarda da şu anda boş koltuk olmadığını, ancak bayrama iki gün kala tekrar ek seferler açılma olasılığı bulunduğunu belirten Tayşe, yolculara yönelik de şu uyarılarda bulundu: ''Yolcular ismini duymadığı firmalardan bilet satın almasınlar. Kendilerine şu saatte şuradan kalkacak aracımız denilebiliyor. Ancak güvenilir bulmadıkları, kayıtlı olmayan firmalardan sadece bayram tatili için yer bulamadıklarından dolayı bilet satın almasınlar.'' Erkan Tayşe, otogar ve terminallerde dolulukta yaşanılan hırsızlık olaylarına karşı da yolcuların önlem almaları gerektiğini söyledi. -TCDD'DE DOLU- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ise artan yoğunluk nedeniyle tüm trenlere ilave vagonlar kondu. Ankara-Eskişehir arasında çalışan hızlı trende ise tatilin başladığı ve bittiği ikişer günde karşılıklı ilave 2 ek sefer konuldu. Ankara'dan İzmir ve İstanbul'a yoğun yolcu talebi olduğu, şu anda yoğunluk olan güzergahların dolu olduğu, sadece bazı noktalarda bilet bulunduğu, yarına kadar tüm seferlerin tamamen dolmuş olacağı bilgisi verildi.