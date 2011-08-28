-Bayram yolculuğu başladı ANKARA (A.A) - 28.08.2011 - Ramazan Bayramını yaşadıkları yerin dışında geçirmek isteyenler, otobüs terminallerine ve havalimanlarına akın etti. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminaline (AŞTİ) gelen çok sayıda yolcu, yoğunluğa neden oldu. Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği Başkanı Ethem Ateş, bayram tatilinin 9 gün olması ile birlikte vatandaşların şehir dışına çıkmak istemeleri ile birlikte AŞTİ'de büyük bir yoğunluğun yaşandığını söyledi. Ateş, AŞTİ'nin önceki bayramlara oranla daha kalabalık olduğuna dikkati çekerek, kalabalığının nedenin ise Ramazan Bayramının hem yaza gelmesi hem de okullardaki sınavların bitmesi olduğunu ifade etti. Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla ciddi anlamda yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Ateş, ''Yoğunluk nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı ile görüşerek, araç sayımızı çoğalttık. Turizmde kullandığımız araçları da bayram yoğunluğu nedeniyle yolcuların hizmetine sunduk 'bilet bulma sıkıntısı yaşamasınlar' diye. Vatandaşlarımızın mağduriyetini minimuma indirdik'' dedi. Ethem Ateş, korsan taşımacılığına karşı kurdukları ekiplerle de ciddi anlamda mücadele başlattıklarını kaydetti. Bayram öncesinde 800-900 civarında otobüsün AŞTİ'ye girdiğini bu rakamın şu anda 1500-1700 arasında olduğunu ifade eden Ateş, bu sayı ile vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmeye çalıştıklarını belirtti. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da yoğunluk yaşanıyor. Ankara merkezli iç ve dış hat uçuşu yapan Anadolu Jet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 9 günlük tatil süresince gerçekleşecek bazı seferlerin tüm biletleri bitti. Biletleri ilk tükenen seferler Bodrum, Antalya, İzmir, Diyarbakır ve Van oldu. Yurtdışı uçuşlarda ise Ankara'dan Brüksel, Viyana, Frankfurt ve Düsseldorf'a yapılacak seferlerin biletleri tükendi. Yetkililer, yolcu talebine göre bazı destinasyonlara ek sefer konulabileceğini belirtti. Esenboğa Havalimanı'nda iç ve dış hat toplam pazar günü 197, arife günü 184, bayramın ilk günü 186, bayramın ikinci günü 184, bayramın üçüncü günü 182, cuma günü 199, cumartesi 180 ve pazar günü ise 196 tarifeli uçuş gerçekleşmesi planlanıyor.