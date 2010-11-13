-BAYRAM YOĞUNLUĞU GİDEREK ARTIYOR İSTANBUL (A.A) - 13.11.2010 - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı ve Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Kurban Bayramı tatilinin idari izin ve hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 güne çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, dün akşam mesai bitim saatlerinde olduğu gibi bu sabah saatlerinden itibaren Büyük İstanbul Otogarı ve Atatürk Havalimanı'na akın etti. Metro Turizm Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Yirmibeşcik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 günlük tatil nedeniyle 2-3 hafta öncesinden taleplerin geldiğini, gelişen teknolojinin etkisiyle yolcuların biletlerini internet sitelerinden ve çağrı merkezlerinden almaya başladıklarını söyledi. Bu yoğunluğun en ''pik'' noktasının dün akşam yaşandığını anlatan Yirmibeşcik, ek seferler planlayarak talepleri karşılamaya çalıştıklarını bildirdi. Ramazan Bayramı'ndan daha yoğun talepler olduğunu ifade eden Yirmibeşcik, şunları kaydetti: ''Tatilin daha uzun olması sebebiyle hareketlilik daha fazla. Birden fazla ile giden de oluyor. Ramazan Bayramı kısa bir tatil olduğu için bu kadar çok hareket olmamıştır. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı tatilinden biraz daha farklı olarak, insanların memleketlerine gitme isteğinin daha yoğun olduğu bir tatil. Bu bayram arifesinde Büyük İstanbul Otogarı'ndan hemen hemen her ile 2-3 kat fazla sefer yapılıyor. Bu rakamsal olarak zaten normal zamanlarda da fazla sefer olan hatlarımız olduğu gibi günde 3-4 sefer olan illerimiz de var. Buralarda yüzde 100 büyüme olduğunda, 8 sefere çıktığımız iller de oldu, 30-40 sefer yaptığımız 100-150'ye çıktığımız rotalar da oldu.'' Varan Turizm yetkilisi Ahmet Yel de firma olarak dün en yoğun günü yaşadıklarını, bütün bölgelere yüzde 50 oranında ek sefer açıldığını söyledi. Günlük 300 sefer yaptıklarını, bu rakamın ek seferlerle birlikte 450'ye çıktığını anlatan Yel, en çok yoğunluğun İzmir ve Ankara'ya olduğunu belirtti. Yel, bayram dönüşü için ek seferlerin 19, 20 ve 21 Kasım tarihlerinde olacağını, özellikle 21 Kasımda yoğunluk yaşanmasını beklediklerini ifade etti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Rüştü Terzi de Kurban Bayramı dolayısıyla otobüs firmalarında yüzde 100 doluluk oranının yaşandığını söyledi. Bu yoğunluk nedeniyle Türkiye çapında günlük 2 bine yakın ek sefer yapıldığını anlatan Terzi, toplamda günde 16 bin 500 seferin gerçekleştirildiğini belirtti. Kurban Bayramı süresince otobüs firmalarının 1 milyon kişiyi taşıyacağını ifade eden Terzi, ''En fazla yolcu hareketi Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine oluyor'' dedi. -ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ YOĞUNLUK- Bu arada, Atatürk Havalimanı iç ve dış hat terminallerine akın akın gelen yolcular, terminale giriş kapıları, check-in kontuvarları ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman kuyruklar oluşturdu. Atatürk Havalimanı dün en yoğun günlerinden birini yaşarken, 416 uçak iniş, 425 uçak da kalkış yaparak toplam 841 uçaklık trafik oluştu. Öte yandan, TAV Havalimanları'na bağlı olarak Atatürk Havalimanı'nda yiyecek-içecek operasyonunu yürüten BTA Catering, yolculara hoş bir sürpriz yaptı. Bayram tatili nedeniyle Atatürk Havalimanı'na gelen yolcular gitar, akordeon, keman, flüt ve kontrbastan oluşan MTS Orkestrası tarafından müzik ziyafeti ile uğurlandı.