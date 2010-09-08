-BAYRAM VE REFERANDUMDA ULAŞIM TAM KADRO ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı ve referandum nedeniyle ulaştırma sektöründe hareketlilik yaşanacağına işaret ederek, bu dönemde bir aksama olmaması için tedbirler aldıklarını bildirdi. Yıldırım, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı ve ardından yapılacak halkoylaması nedeniyle Türkiye'de ulaştırma hizmetleri açısından 7–13 Eylül tarihleri arasında 7 gün sürecek yoğun bir hareketlilik yaşanacağını söyledi. Bu hareketlilik sırasında ulaştırma hizmetlerinin kolaylaştırılması ve bu konuda herhangi bir aksama olmaması için bazı tedbirler aldıklarını anlatan Yıldırım, 8–12 Eylül tarihleri arasında Boğaz köprüleri ve otoyolların ücretsiz olacağını belirtti. Bu dönemde yol bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle servis yolu kullandırma uygulamasının en aza indirileceğini bildiren Yıldırım, karayolu alt yapısının hizmete açık ve elverişli tutulması konusunda Karayolları Genel Müdürlüğünün gerekli tedbirleri aldığını kaydetti. Bakan Yıldırım, bir genelgeyle 3–13 Eylül arasında Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş şehirlerarası tarifeli taşıma yapan otobüs firmalarına, tarifesiz taşıma yapan firmalara ait otobüsleri de tarifeli seferlerinde kullanmaları hususunda imkan sağlandığını kaydetti. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, havayolu ulaşımında da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen havayolu yolcu taşıma şirketlerinin yurtiçi seferlerine 85 ek sefer, demiryollarında da şehirlerarası yolcu taşıma trenlerine vagon ilave edildiğini bildirdi. Bakan Yıldırım, Denizcilik Müsteşarlığınca yetkilendirilen ve Marmara Denizi'nde yolcu taşımacılığı yapan denizcilik şirketlerinin, artan ihtiyacı karşılamak için ek vapur/gemi seferleri koyduklarını kaydetti. Yıldırım, İstanbul Boğazında şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan denizcilik şirketlerinin yolcu taşımalarının aksatılmaması konusunda Denizcilik Müsteşarlığı tarafından uyarıldıklarını da dile getirdi.