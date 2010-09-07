-BAYRAM VE REFERANDUMDA TRENLERE EK VAGON ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Ramazan Bayramı ve referandum nedeniyle trenlerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması üzerine bazı trenlere ek vagon yerleştirdiklerini bildirdi. Karaman, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı ve 12 Eylüldeki referandumun da etkileri dikkate alınarak yolcuların mağdur olmamaları için demiryolu hatlarında işletilen trenlere vagon eklendiğini belirtti. Yoğun talep nedeniyle trenlerdeki doluluk oranlarının yüzde yüze ulaştığını belirten Karaman, Ramazan Bayramı ve halk oylaması günü vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için demiryolcuların seferber olduğunu ifade etti.