Bayram trafiğini görünce İstanbul’a dönüyorlar

Sabah saatlerinden itibaren büyük bir artış gözlenen TEM Otoyolu ile D-100'deki trafik öğlen doruğa ulaşırken, Gebze Eskihisar'daki Feribot iskelesi önündeki kuyruk 3 kilometreyi buldu. TEM'deki yoğun trafik saatler ilerledikçe daha da artarken, bu yoldaki sıkışıklık nedeniyle birçok araç sürücüsü Körfez turnikelerinden D-100'e akın etti. D-100'den İstanbul'dan bu yana mevcut trafik de geldiği için, Körfez İlçesi'nin Tütünçiftlik geçişinden itibaren İzmit yönüne doğru trafik tamamen kilitlendi. Bu trafiğin içine giren de bir daha çıkamadı. Eski araçlar yoğun trafikte yüksek hararet nedeniyle arıza yapınca hareket edemediğinden trafik tam anlamıyla içinden çıkılmaz hale geldi. Birçok kişinin de buraya kadar gelmelerine rağmen bir yolunu bulup İstanbul'a dönmeye çalıştığı görüldü.

Görülmemiş trafik yoğunluğu

Milliyet’te yer alan habere göre, dün öğlen saatlerinde TEM Otoyolu'nda Çamlıca gişelerinden İzmit istikametine doğru başlayan yoğun trafik gece de devam ederken, bu sabah saatlerinde ise bugüne kadar görülmemiş yığılmalara neden oldu. Yalova Bursa istikametine gidecek olan araçların büyük bir bölümü Gebze Bayramoğlu turknikelerinden Eskihisar Feribot iskelesi yoluna girerken, buradaki TEM bağlantısında yığılmalar başladı. İzmit istikametine devam eden araçlar, yolun Gültepe geçişinde daralması nedeniyle oluşan tıkanıklık yüzünden adım adım ilerlerken, binlerce araç da Batı turnikelerinden İzmit içine girerek yollarına buradan D-100 karayolu üzerinden devam etmeye çalışıyor. D-100 Karayolu'nun İzmit kent içi geçişi de neredeyse adım adım ilerliyor.

Hasarlı kazalara bile aldırmıyorlar

TEM Otoyolu'nda zaman zaman meydana gelen küçük maddi hasarlı trafik kazalarında, yoğunluk nedeniyle sürücüler oluşan hasara bile aldırmıyor. Hasar biraz fazla olunca, TEM boyunca 5 kilometrede bir hazır bekleyen trafik ekipleri eğer kaza yeri yakında ise müdahale ediyor, uzakta ise kaza yerine ulaşamıyor. TEM Otoyolu'nun Gültepe geçişinde yol 3 şeritten 2 şeride düştüğü için araçlar burada adım adım ilerlerken, birçok araç sürücüsünün gördükleri il dinlenme alanında araçlarını parkedip yeşil alanda oturmayı tercih ettikleri görülüyor.

Eskihisar Feribot İskelesi’nde 5 Kilometre kuyruk

Yalova-Bursa istikametine gidecek olan ve İzmit körfezi'ni dolaşmak istemeyen araç sürücülerinin tercih ettiği Gebze Eskihisar'daki Feribot iskelesinde ise bekleme ve kuyruklar öğlen saatlerinde tam anlamıyla kabusa döndü. Sabah saatlerinde bir kilometre civarında olan gişelerdeki kuyruk, öğlen 5 kilometreyi buldu. Burada kuyruk daha da uzayıp D-100'e dayandı.

Yalova Topçular'a 17 feribotla bekleme yapmaksınız sefer yapan İDO, kuyrukların uzaması, hemen yanındaki diğer şirketin de doldur-boşalt sistemiyle araç taşımasına rağmen aşırı yoğunluk nedeniyle kuyruklar eritilemeyince İstanbul'dan 4 feribotu daha bu hatta sevketti.

Bu yollara dikkat

İstanbul'dan yola çıkan araç sürücülerinin TEM ve D-100 karayolunun Kocaeli geçişinde, en çok Dilovası Rampası, tüneller ve Hereke geçişinde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Ayrıca kentin kuzeyinden geçen yüksek viyadüklerle iki tünelin bulunduğu Gültepe Bölgesi ve Bekirdere rampası da dikkat edilmesi gereken diğer bir bölge. Kazaların daha sıklıkla görüldüğü bu noktalarda sürücülerin aşırı hız yapmaktan kaçınmaları ve sollama yapmamaları öneriliyor.TEM'den gelip Ankara yönüne gidecek araçların zorunlu olmadıkça İzmit kent içine girmemeleri ve TEM'den yollarına devam etmeleri öneriliyor. Yalova Bursa ve İzmir istikametine gidecek olan ve Eskihisar feribot iskelesine girmeyen araç sürücülerinin ise TEM'in Doğu turnikelerinden İzmit'e girip buradan İzmit-Yalova yoluna girmeleri isteniyor.