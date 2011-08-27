-Bayram trafiğine havadan denetim ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla karayollarında artan araç trafiği, Emniyet Genel Müdürlüğünce sıkı denetime alındı. Polis, bayram trafiğini hem havadan hem karadan izliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığı, her bayram tatilinde karayollarında yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla koordineli bir çalışma başlattı. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla başkenti çevre illere bağlayan karayolu güzergahlarında, bayram tatilcilerinin yoğunluk oluşturduğu araç trafiğini, hem havadan hem de karadan izliyor. Helikopter ekibi tarafından havadan denetlenen karayolu trafiğinde, kurallara uymayan sürücüler güzergahları üzerindeki ekiplere bildiriliyor. Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığından 6 rütbeli personel, Havacılık Dairesi Başkanlığına ait 3 helikopterle, Ankara-Aksaray, Ankara-Afyonkarahisar ve Ankara-Bolu-Düzce karayollarında denetimlere başladı. Polis Akademisi Başkanlığı yerleşkesindeki pistten kalan helikopterler, söz konusu yol güzergahlarında trafik kuralı ihlali yapan sürücüleri izliyor. Yol üzerindeki polis ekipleri de helikopter ekibinin verdiği bilgi doğrultusunda yaptıkları denetimlerde trafik kuralı ihlalinde bulunduğu belirlenen sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Emniyet yetkilileri, helikopter ekibinin, trafik kuralı ihlallerinin yanı sıra tır, kamyon, tanker gibi ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle trafik akışının yavaşladığı noktaları da trafik ekiplerine bildirdiğini, bu şekilde karadaki ekiplerin çok daha hızlı trafiği kontrol altına almayı başardığını ifade etti. Bayram tatillerinde trafiğin tatile çıkış ve tatilden dönüş günlerinde çok daha yoğun olduğunu belirten yetkililer, bu nedenle hava denetimin, bayram tatilinin ilk günü ve tatilcilerin dönüş günü olan 4 Eylül tarihinde yapılmasının planlandığı belirterek, bu plan doğrultusunda bugün başlayan havadan denetimlerin akşam saat 17.00'ye kadar belirli aralıkla sürdürüleceğini kaydetti. Yetkililer, havadan denetimlerin trafik kuralı ihlali yapan sürücüler için caydırıcı bir etkisi olacağını düşündüklerini dile getirdi. Denetimlerde, polis tarafından uygulama noktasında durdurulan sürücüler de her yıl bayram tatillerinde birçok ölümlü trafik kazasının yaşandığını belirterek, bu kazaların önüne geçilmesi için helikopterli trafik denetiminin yerinde bir uygulama olduğunu belirtti.