Bayram trafiğine dikkat!

T24 -

Topçular-Eskihisar'da yoğunluk artıyor

Çanakkale'de de yoğunluk yaşanıyor

Bolu Dağı'nda sis etkisini gösteriyor

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan köprü konumundaki TEM otoyolu İzmit mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Ayrıca İzmit'in kuzeyinden geçen TEM'in Gültepe rampasında yol 3 şeritten 2 şeride düştüğü için yoğunluk yaşanıyor.TEM Otoyolun Gültepe rampası kesimi, Kandıra ve Hereke turnikelerinin bulunduğu bölgeler ile D-100 kara yolunun kent geçişi sırasında trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Trafik akışını sağlamak için ekipler, büyük çaba sarf ediyor.İzmir ve Bursa istikametinden gelip İzmit Körfezi'ni dolaşmak istemeyen sürücülerinin tercih ettiği Yalova ile Gebze arasında sefer yapan feribot iskelesinde de yoğunluk yaşanıyor. Yalova'dan Topçular-Eskihisar iskelesine karşılıklı olarak İDO'ya ait 13 feribot sefer yapıyor.Yalova'daki iskele meydanında genellikle 15-20 dakikalık beklemeden sonra araçlar feribota alınıyor. Ancak ilerleyen saatlerde bu süre daha da uzayacağa benziyor.Çanakkale güzergahını kullanan binlerce İstanbullu, boğaz geçişinde araba vapurları ile mini feribotlarda yoğunluğa neden oldu.Çanakkale merkezinden Eceabat’a ve Lapseki ’den Gelibolu’ya geçmek için iki ayrı güzergaha seçen tatilciler Çanakkale merkezinde Demircioğlu Caddesi ve İskele Meydanı'nda yoğunluğa yol açarken, Lapseki ilçesinde de Çanakkale caddesinde zaman zaman tıkanmalar yarattı.Bolu Dağı'nın ve Bolu kent merkezinde de sis etkili oluyor. Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel ile Bolu Paşaköy arasında da sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar etkili oldu. D-100 Karayolu Bolu Dağı Geçişi'nde de sis görüş mesafesini düşürdü. Her iki yolda da görüş mesafesinin açılması için yol kenarlarında bulunan sis lambaları yakıldı.Bayram tatili başlarken TEM'in Ankara istikametinde yaşanan yoğunluk ise tersine döndü. TEM'in Bolu kesiminde İstanbul istikametine doğru araç yoğunluğu yaşanıyor. Ancak, herhangi bir konvoy olmadan araçlar yollarına devam ediyorlar.