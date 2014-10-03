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Yaşam

Bayram trafiği TEM'de 15 kilometreyi buldu

Kuban Bayramı'nı İstanbul dışında geçirmek isteyenler TEM otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

03 Ekim 2014 13:57

Bayram tatili öncesinde yola çıkan tatilciler, otoyolun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda uzun araç kuyruğuna neden oldu. Bayramı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, TEM Otoyolu Bolu Gerede gişelerinin önünde de 15 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturdu. Sürücüler araçlarıyla adım adım ilerledi. Dün akşam ise Avrupa yakasından Anadolu yakasına ve ters istikamete gitmek ise tam 354 dakika sürdü.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bayram tatili öncesinde yola çıkan tatilciler nedeniyle TEM otoyolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda 12 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Gerede gişelerinde yolun daralması, ulaşımda aksamaya yol açtı, yoğunluk nedeniyle 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Denetimlerini arttıran trafik ekipleri, ulaşımdaki aksamayı gidermek için sürücüleri yönlendiriyor. Ekipler, zaman zaman sürücüleri Yeniçağa gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriyor. Otoyolun İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.   

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, TEM Otoyolu Bolu Gerede gişelerinin önünde 15 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturdu. Sürücüler araçlarıyla adım adım ilerledi.   

 

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