Bayram trafiği bilançosu: 147 ölü

Şeker Bayramı’nın haftasonlarıyla birleştirilmesiyle 9 güne çıkan tatil boyunca, Ankara ve İstanbul dışında yurt genelinde 200’ü aşkın trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 147 kişi öldü, 673 kişi de yaralandı.



Bayram öncesi trafik ve jandarma ekiplerinin yaptığı uyarılara rağmen, tatilin ilk günlerindeki yağışlı havanın da etkisiyle karayolları yine kan gölüne döndü. Tatilin başladığı 26 Eylül cuma akşamından dün akşam saatlerine kadar meydana gelen kazalarda bilanço ağır oldu. Dün meydana gelen trafik kazalarından bazıları şöyle:



Bir aile daha yok oldu



Ankara’dan Rize’ye giden Zafer Berber yönetimindeki 53 AV 216 plakalı cip, sürücünün dikkatsizliği sonucunda Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde orta refüje çarparak takla attı.



Zafer Berber (28) ile annesi Nesime Berber (50), babası Kadir Berber (50), kız kardeşi Leyla Aygün (27) ve yeğeni Esma Aygün (3) olay yerinde öldü. Ailenin, Zafer Berber’e kız istemek için gittikleri Ankara’dan, memleketleri Rize’nin merkeze bağlı Pazar köyüne döndüğü belirtildi.



İstanbul’dan Kars’a giden Mehmet Göktepe’in (48) kullandığı 34 DK 547 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu’nun Tosya ilçesi yakınlarında İsmail Kaya (38) yönetimindeki 34 SZP 60 plakalı otomobille çarpıştı.



Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İsmail Kaya ile yanında bulunan Nermin Kaya (43) olay yerinde, Kübra Kaya (14) ve Demet Kaya ise hastanede öldü. Ağır yaralanan Ferdi Kaya’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Oğlunu götürüyordu



Tokat Niksar’dan, oğlu Murat Uçrak’ı Erzincan’da öğrenim gördüğü üniversiteye yerleştirmek için götüren Hüsamettin Uçrak yönetimindeki otomobille, Turgut Abdül Menaf Atalay yönetimindeki otomobil, Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazlı köyü yakınlarında çarpıştı. Hüsamettin Uçrak yönetimindeki otomobilde bulunan aynı aileden Suat Uçrak, Murat Uçrak ve anne Fadime Uçrak araçta sıkışarak can verdi. Hüsamettin Uçrak ve diğer otomobilde bulunan araç sürücüsü Turgut Abdül Menaf Atalay, Fadime Atalay, Mesut Atalay ve Abdül Rezzak Atalay yaralandı.



TEM’de dönüş yoğunluğu



Bayram tatilin son gününde Çanakkale ve İzmit Körfezi’ndeki fırtına nedeniyle feribot seferlerinin durdurulması, TEM başta olmak üzere karayollarında trafiği olumsuz yönde etkiledi. İzmit Körfezi’ni dolaşmak istemeyenlerin tercih ettiği Yalova Topçular iskelesi ile Gebze Eskihisar arasında çalışan feribotlar, dün saat 13.30’dan itibaren seferlerini iptal etti. Topçular İskelesi’nde sıra bekleyen araç sürücüleri karayoluna akın etti. Bazıları da iskele önünde fırtınanın dinmesini bekledi.

Çanakkale’de Gelibolu-Lapseki araba vapuru seferleri geçici olarak iptal edilince, yaklaşık 1.5 kilometrelik kuyruk oluştu.

