T24 LogoT24 Logo
Politika

Bayram tebriklerini Cumhurbaşkanı Gül kabul edecek  ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2011 14:16

-Bayram tebriklerini Cumhurbaşkanı Gül kabul edecek  ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Ulusal ve resmi bayram törenlerine Cumhurbaşkanı'nın katılması halinde, tebrikatı Cumhurbaşkanı kabul edecek ve tören geçişini ayakta kabul ederek selamlayacak.  ''Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği''nin ilgili maddesine yapılan ek Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre söz konusu yönetmeliğe, ''Ulusal ve Resmi Bayram törenlerine Cumhurbaşkanının katılması halinde, tebrikatı Cumhurbaşkanı kabul eder ve tören geçişini ayakta kabul ederek selamlar'' hükmü eklendi.  Yönetmelik yürürlüğe girdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24