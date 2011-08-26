-Bayram tebriklerini Cumhurbaşkanı Gül kabul edecek ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Ulusal ve resmi bayram törenlerine Cumhurbaşkanı'nın katılması halinde, tebrikatı Cumhurbaşkanı kabul edecek ve tören geçişini ayakta kabul ederek selamlayacak. ''Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği''nin ilgili maddesine yapılan ek Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre söz konusu yönetmeliğe, ''Ulusal ve Resmi Bayram törenlerine Cumhurbaşkanının katılması halinde, tebrikatı Cumhurbaşkanı kabul eder ve tören geçişini ayakta kabul ederek selamlar'' hükmü eklendi. Yönetmelik yürürlüğe girdi.