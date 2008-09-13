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Yaşam

Bayram tatilinin gözdesi İtalya

Bayram tatili için yurtiçinden ziyade yurtdışını tercih eden yerli turistlerin gözdesi İtalya. Tur operatörleri, İtalya'daki otellerde yer kalmadığını söyledi.

13 Eylül 2008 03:00

Türkiye'deki yerli turistler Şeker Bayramı için yurtdışı turları tercih ediyor. Türk insanının bu yılki Şeker Bayramı tatil ülkesi İtalya. Jolly Tur Satış Temcilcisi Gaye Kocabaş, bu yıl Şeker Bayramı'nda tatil için daha çok yurtdışı turların tercih edildiğini, burada da en çok İtalya'nın revaçta olduğunu söyledi.

Kocabaş, " Bayram için yurtdışı turlara büyük talep olduğunu görüyoruz. Burada da en çok İtalya tercih ediliyor. Bayram için hazrılarladığımız İtalya paket turlarının neredeyse hepsi tükendi. Bayrama kadar satabileceğimiz 2 paket kaldı. Özellikle klasik İtalya turları çok tercih ediliyor" dedi.

Yurtiçinde de hava sıcaklığı nedeniyle Antalya'nın tercih edildiğini ifade den Gaye Kocabaş,"Burada erken rezervasyon fırsatları sayesinde insanlar 199 YTL'lik otellerde gecelik 30-60 YTL'ye konaklayabliyor. Antalya'daki hava sıcaklıkları, bölgenin yurtiçinde en çok tercih edilen bölge olmasına olanak tanıdı" dedi.

ETS Tur Satış Temsilcisi Arzu Aktürk de, bu yılki Şeker Bayramı'nda insanların tatil için yurtiçi turlar yerine yurtdışı turları tercih ettiğini söylerek," Bu yıl İtalya'ya yoğun talep var. İtalya paketlerimiz tükenmiş durumda. Yurtdışında en çok tercih edilen bölgelerde İtalya'yı Viyana, Prag ve Budapeşte takip ediyor" dedi.

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