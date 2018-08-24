Bayram tatilinin ardından ekonominin ilk gündemi Orta Vadeli Program

Bayram tatilinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilk gündemi Orta Vadeli Program (OVP) olacak. OVP’nin ardından 2019 yılı bütçesi ve 5 yıllık Kalkınma Planı için çalışmalara başlanacak.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayarak, OVP’ye ilişkin olarak tasarrufun devam edeceğini belirtirken bütçe açığının yüzde 1.5 ile sınırlandırılacağını söylemişti. Albayrak bir süre önce, 2019 yılına ilişkin bazı büyüklükleri paylaşmıştı. Albayrak, gelecek yıl için büyümenin yüzde 3-4 aralığında olmasını beklediklerini açıklamıştı.

2019-2021 dönemini kapsayacak

Piyasalar merakla OVP’yi bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 9 Ağustos tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, cari açığın yüzde 4 civarında dengeleneceğini, kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programının devam edeceğini ve bütçe açığının yüzde 1.5’larda sınırlandırılacağını bildirmişti. 2018 yılının geri kalan bölümünde üzerinde çalışılan 35 milyar liralık tasarruf ve gelir arttırıcı önlem ile faiz dışı fazlanın 5 milyar lira olması hedeflerini de sıralamıştı. Ancak bu tarihten sonra dolar kurunda ciddi dalgalanmalar oldu. Gelecek hafta OVP’ye ilişkin çalışmaların yoğunlaşması bekleniyor. OVP’nin, 5018 sayılı yasaya göre eylül ayının ilk haftası yayınlanması gerekiyor. Programın yayımlanmasıyla birlikte hem 2018 yılına ilişkin revize rakamlar hem de 2019 yılı hedefleri ortaya çıkacak. Geçen yıl yayımlanan 2018-2020 yıllarını kapsayan OVP’de büyüme hedefi bu yıl ve 2019, 2020 yılları için yüzde 5.5 olarak belirlenmişti. Enflasyon tahmini ise 2018 yılı için yüzde 7, 2019 için 6 ve 2020 yılı için de yüzde 5’di. Bu yıl yayımlanacak olan OVP 2019-2021 dönemini kapsayacak.



2019 yılı bütçe tasarısına yönelik hazırlıklar da başladı. Bütçe hazırlıkları için duyuru yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe teklifleri istendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu idarelerinin ödenek tekliflerini gönderirken somut ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerin maliyetinin mümkün olan en düşük düzeyde tutulması, mevcut harcama alanlarını gözden geçirerek verimsiz harcamaları tasfiye edecek şekilde hazırlamalarını talep etti. Kamu kurumları 17 Ağustos tarihine kadar bütçe tekliflerini e-bütçe sistemi üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilettiler. Şimdi idarelerle tek tek görüşme süreci başlayacak. Görüşme takvimi de 27 Ağustos tarihi akşamına kadar kurumlara iletilecek. Bu aşamadan sonra hangi bakanlığa ne kadar bütçe verildiği orta vadeli mali planda yer alacak. Bu plan da eylül ayının 15’ine kadar yayımlanacak.

Plan için 43 ihtisas komisyonu kuruldu

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nın da, yıl bitmeden açıklanması gerekiyor. 2023 yılı hedeflerini içerecek olan Kalkınma Planı’nda eğitimden, sağlığa, ekonomiden, yargıya önümüzdeki 5 yılda izlenecek politikalara yer verilecek. Planın daha önce Haziran ayında TBMM’ye sunulması öngörülüyordu. Ancak araya giren seçimler nedeniyle plan çalışmaları da yılın ikinci yarısına bırakıldı. Plan için 43 özel ihtisas komisyonu kurulmuş durumda. Bu komisyonlar arasında enerji arz güvenliği ve verimliliği, büyüme dinamikleri, enflasyonla mücadele, yaşlanma, gelir dağılımı ve yoksulluk ve dış göç politikaları da bulunuyor.